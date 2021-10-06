2021 Yılında Satın Alabileceğiniz En İyi Telefonlar

En iyi telefonlar 2021: Şu anda Türkiye’de satın alabileceğiniz en iyi 10 akıllı telefon.

Şu anda dünyanın en iyi telefonu iPhone 13 Pro Max, ancak bu sizin için uygun değilse, Samsung Galaxy S21 Ultra ve çeşitli diğer Android telefonlar dahil olmak üzere size uygun 9 diğer en iyi seçimimiz var.

Telefon uzmanlarımız akıllı telefonları incelemek için yıllarını harcadı ve 2021’de satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefonların listesini bir araya getirmek için piyasadaki en iyileri test ettik.

Cep telefonu satın almak karmaşık bir karardır ve seçeneklere ihtiyacınız vardır. Bu nedenle, tek bir ‘en iyi telefon’ önerisi yerine en iyilerin bir listesini oluşturduk. Listemizdeki her modelin artılarını ve eksilerini performans, kameralar, fiyat noktası ve diğer ölçütlere göre değerlendiriyoruz.

İhtiyaçlarınız için en iyi telefonu satın aldığınızdan emin olmak için sürekli olarak en iyi cep telefonları listemizi güncelliyoruz. iPhone 13 Pro Max en son bir numaralı seçimimiz, ancak işletim sisteminin ötesinde farklı nedenlerle güçlü bulduğumuz telefonlar Galaxy S21 Ultra, OnePlus 9 Pro, iPhone 13 Pro veya iPhone 13‘ü de göz önünde bulundurun.

Fiyat hususları da var ve OnePlus 9 gibi seçimleri de sağladığı değer ve avantajlar için listemizde bulundurduk. Hatta bazı telefonlar, iyi bir telefon almak ve fazla para harcamak istemeyenler için harika seçenekler olan Google Pixel 5 ve Galaxy S20 FE gibi rakiplerinden çok daha ucuz bir fiyata piyasaya çıktı.

Aynı şekilde cep telefonu planınız da tercihinizi değiştirebilir; özellikle bazı operatörler, bazı telefonlar için iyi cep telefonu fırsatları sunabiliyor. Hemen hemen tüm akıllı telefon fiyatları 1.000 $ ‘a kadar yükseldi, bu nedenle çok iyi düşünüp doğru karar vermek için çok ataştıracaksınız.

2021’de hala yeni telefonlar var ve Google Pixel 6‘nın yıl sonuna kadar ç-piyasaya çıkması bekleniyor. Apple ayrıca yakın zamanda iPhone 13 mini‘yi piyasaya sürdü ve rakiplerine göre daha küçük ekranlı fakat donanım tarafı oldukça güçlü bir telefon.

Hangi Akıllı Telefon Sizin İçin?

1. iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max, her zamankinden daha fazla güç, gelişmiş kameralar, 120Hz yenileme hızları ve şaşırtıcı derecede iyi pil ömrü sunan bu yazının yazıldığı sırada mevcut olan en iyi iPhone’lardır.

Bu telefonlar iPhone hayranları için bariz bir seçimdir. iPhone 12 serisinden daha yüksek yenileme hızı, yeni bir makro modu ve daha küçük bir çentik ile en büyük yükseltmeler değiller ama inkar edilemez derecede harikalar.

Ekran: 6.1 inç iPhone 13 Pro veya 6.7 inç olan iPhone 13 Pro Max‘i seçerseniz, 120 Hz değişken yenileme hızına (ProMotion) sahip keskin bir OLED ekrana sahip olursunuz. Çentiğin devam eden varlığı can sıkıcıdır, ancak bu sefer biraz daha küçüktür ve özellikle ekranın genel kalitesini gördüğünüzde göz ardı edilmesi kolaydır.

Pil ömrü: Apple, yalnızca bir iPhone için harika olmaktan ziyade gerçekten harika olan iPhone 13 Pro Max’in pil ömrüyle kendini aştı. iPhone 13 Pro o kadar iyi değil, ancak yine de önceki versiyonlara göre çok daha iyi seviyedeler.

Kamera: iPhone 13 Pro serisi, geçen yılla aynı lens türlerini içerir, ancak daha büyük pikseller ve etkileyici bir makro modu ve biraz daha az önemli Sinema modu dahil olmak üzere yeni modlar içerir. Tüm bunlar ve geliştirilmiş düşük ışık performansları bu telefonu en iyi kameraya sahip telefonlar sıralamasında dördüncülüğe taşır.

iPhone 13 Pro Max Artı ve Eksi Yönleri

Harika performans

Güçlü pil ömrü Sınırlı tasarım değişiklikleri

Çentik hala çok büyük

2. Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21 Ultra Samsung Galaxy S21 Ultra Samsung Galaxy S21 Ultra

Üst düzey bir akıllı telefon ve en ikinci seçeneğimiz.

Neden 2. Sırada: Samsung Galaxy S21 Ultra en iyi telefonlar arasında ön planda olsa da, daha iyi bir tasarıma, daha uzun pil ömrüne ve daha çok yönlü bir kameraya sahip olan iPhone 13 Pro Max tarafından biraz geride kalıyorlar, ancak bu telefonlar birbirine çok yakın.

S21 Ultra‘nın en iyi kamera sisteminden biri, olağanüstü güç, harika pil ömrü, sağlam bir tasarım ve bir dizi başka harika özellik ile sizin için harika bir seçim olduğunu düşünüyoruz. Galaxy S21 Ultra, selefinden daha ucuz olmasına rağmen hala rakip herhangi bir amiral gemisinden daha pahalı bir fiyata sahip. Bu durum onu ucuz bir telefon yapmıyor, ancak 2021’de en üst düzey akıllı telefon deneyimini arıyorsanız, Samsung’un bu son modelinden başka bir seçim göremiyoruz.

Ekran: Galaxy S21 Ultra, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızına ve Quad HD çözünürlükte 6,8 inç ekrana sahiptir. Bu, piyasadaki en iyi akıllı telefon ekranlarından biridir. (iPhone 13 Pro Max bu kategoride ipi göğüslüyor.

Pil ömrü: Samsung S21 Ultra’nın pil ömrü sağlam ve bizi tam şarjla bir gün boyunca götürebileceğini gördük. 120Hz yenileme hızını kullanıyorsanız, pil ömrünün daha hızlı bitmesi muhtemeldir, ancak uzun ömürlü bir telefon arıyorsanız, bu en iyi seçimlerden biridir.

Galaxy S21 Ultra’nın kutuda bir şarj cihazıyla gelmediğini unutmayın, bu nedenle mevcut olanı kullanmanız veya ayrı olarak satın almanız gerekir. (Tıpkı iPhone’lardaki gibi)

Kamera: Samsung’un Galaxy S21 Ultra’daki 108MP kamerası birçokları için öne çıkacak ve kamera bu telefonda hayal kırıklığına uğratmıyor. Selefinde olduğu gibi, 100x yakınlaştırmalı fotoğraf çekebilirsiniz ve burada, ağır işleri yapmak için birlikte çalışan iki telefoto kamerayla Galaxy S20 Ultra’ya göre çok daha gelişmiş.

Samsung Galaxy S21 Ultra Artı ve Eksi Yönleri

En iyi kamera yakınlaştırması

Büyüleyici tasarım Daha Pahalı

microSD kart yuvası yok

3. Samsung Galaxy S21 / S21 Plus

Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21 Plus

S serisinin en iyisi değil ama yine de harika

Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Plus, önceki modellerinde olduğu gibi teknik benzer özellikleri taşıyor – Samsung Galaxy S20 eskiden bu listenin başındaydı – ve şimdi bunun yerine Samsung’un Ultra telefonları dikkatleri üzerine çekiyor. Aralarındaki en büyük farklar kamera özelliklerinde belli oluyor. Hala S21, bazı rakiplerinden daha uygun fiyatlı güçlü bir telefon.

Neden 3. Sıradalar: Samsung Galaxy S21, sağlam özelliklerin harika karışımı, harika tasarımı ve Galaxy S21 Ultra‘dan ve öncekilerden daha ucuz olmasıyla birçokları için mükemmel bir akıllı telefon olacak. Samsung Galaxy S20‘ye sahipseniz, bunu satın almanızı tavsiye etmiyoruz, ancak diğerleri için bu mükemmel bir seçim olacak. Daha büyük bir ekran ve daha iyi bir pil arıyorsanız, çok benzer ancak biraz daha pahalı Plus modelini tercih edin.

Ekran: Samsung’un Galaxy S21’in ekranı için Full HD’ye geçişi hakkında çok şey söylendi, ancak testlerimizde, telefonu bir QHD ekranla yan yana test etmedikçe çözünürlükteki düşüşü pek fark etmedik. 120 Hz yenileme hızı ve mükemmel parlaklığı ile Galaxy S21’in ekranı birçok kişiyi tatmin edecek. Daha büyük ekranı mı arıyorsunuz? S21 Plus’ı tercih edebilirsiniz.

Pil ömrü: Samsung Galaxy S21’deki pil ömrü, tek bir şarjla tam bir gün sürecek ve 4.000 mAh hücre, telefonu şarj etmek zorunda kalmadan cihazdan çok fazla kullanım elde edeceğiniz anlamına geliyor. S21 Plus’taki pil, içindeki 4.800 mAh kapasite ile daha da iyi.

Kamera: Galaxy S21’in kamerası Galaxy S20 ile hemen hemen aynı, ancak Samsung’dan bu dokunuşu daha iyi yapan birkaç yazılım ince ayarı eklendi. Genel olarak, bu Galaxy S21 Ultra kadar olağanüstü değil, ancak çoğu kişi için gayet yeterli ve size mükemmel bir şekilde uyacaktır.

Samsung Galaxy S21 ve S21 Plus Artı ve Eksi Yönleri

Fantastik, çok yönlü kamera

Galaxy S20’den daha ucuz MicroSD desteği yok

Ekran en iyisi değil

4. iPhone 13

iPhone 13, 120Hz yenileme hızına sahip olmadığı için iPhone 13 Pro kadar büyük bir yükseltme değil, ancak çok fazla güç ve iyi pil ömrü ile pro modellere göre çok daha uygun fiyata güçlü bir seçimdir.

Neden 4. sırada: iPhone 13 Pro / Pro Max ve Galaxy S21 serisi, teknik özellikler ve kamera söz konusu olduğunda iPhone 13’ten daha üstündür, ancak bu standart iPhone modeli, özellikle pil söz konusu olduğunda, onları eşleştirmeye yakındır. Ve en önemlisi muhtemelen Android rakiplerinden biraz daha fazla güce sahip.

Ekran: 6.1 inç 1170 x 2532 Piksel çözünürlükte OLED ekranı ile iPhone 13, parlak ve net bir ekrana sahip. 120Hz yenileme hızına sahip değil, ancak en azından iPhone 12’den biraz daha küçük bir çentiği var.

Pil ömrü: Testlerimizde iPhone 13, bir günlük kullanım boyunca güvenilir bir şekilde dayandı, ancak daha fazlası değil. Bu, onu oldukça ortalama bir bölgeye koyuyor, ancak yine de burada önceki birçok iPhone’a göre iyi bir yükseltme olmuş.

Kamera: iPhone 13’te bir telefoto kamera yok, ancak ana ve ultra geniş kamera, iPhone 12‘lerden daha büyük piksellere sahip olduğu için iyi performans gösteriyor. Geliştirilmiş görüntü sabitleme ve bazı yeni çekim modları ve özellikleriyle burada oynayacak ve beğenilecek çok şeyiniz var.

iPhone 13 Artı ve Eksi Yönleri

Güçlü pil ömrü

Güçlü dahili bileşenler Minimal tasarım değişiklikleri

120Hz ekran yok

5. OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro OnePlus 9 Pro OnePlus 9 Pro

OnePlus 9 Pro, birinci sınıf bir amiral gemisidir ve önceki OnePlus telefonlarının ana zayıflığını genelde kamera olurdu fakat durum artık değişti. Bu, diğer üst düzey telefonlarla rekabet edebilecek bir telefon ve bazıları kamerasını bu listedeki diğer telefonlara bile tercih edebilir.

Neden 5. sırada: OnePlus, dikkatini OnePlus 9 Pro‘nun kameralarına odaklamış olabilir, ancak bu, üst düzey güç, harika bir ekran ve diğer telefonlardan bekleyeceğiniz çoğu özelliği sunan genel olarak inanılmaz bir akıllı telefon. Pil ömrü kesinlikle en iyisi değil ve OnePlus’ın akıllı telefon pazarındaki geçmişi göz önüne alındığında oldukça pahalı, ancak genel olarak en iyi akıllı telefon listemizde bu kadar yüksek bir yere sahip.

Ekran: Bu 6,7 inçlik ekran, basit bir nedenden dolayı sizi bir iPhone’dan daha fazla etkileme yeteneğine sahiptir: yenileme hızını 120 Hz‘ye ayarlayan ‘Akışkan Ekran’. Sadece oyunun daha iyi görünmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda web’de gezinmek daha akıcı görünür. Ayrıca burada güzel yükseltme ve HDR10+ bulacaksınız.

Pil ömrü: Telefonunuzun pilinin gün boyu dayanması gerekiyorsa, OnePlus 9 Pro bunu başarır, ancak bir akıllı telefonda gördüğümüz en iyi pil ömrünü sunmaz. 4.500 mAh pile sahiptir ve bu, tek bir şarjla tam gün dayanacak şekilde ayarlanmıştır. Ancak telefonu çok sık kullanıyorsanız olağanüstü bir miktar sunmayabilir. Ayrıca harika hızlı şarj ve kablosuz şarj özelliklerine sahiptir.

Kamera: Yeni Hasselblad ortaklığı ve görüntülerin kenarlarındaki bozulmayı azaltmak için tasarlanmış “serbest biçimli” ultra geniş lens sayesinde, OnePlus 9 Pro en iyi kameralı OnePlus telefon. Kesinlikle en iyi kameralı telefon değil, ancak 8MP telefoto ve 50MP ultrageniş lens ile birlikte harika bir 48MP ana kamera dikkate değer bir kamera kurulumu bulunuyor.

OnePlus 9 Pro Artı ve Eksi Yönleri

En iyi kameralı OnePlus telefon

Güçlü İşlemci Bir OnePlus için en yüksek fiyat

microSD desteği yok

6. Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 Ultra Galaxy Note 20 Ultra Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 Ultra, Samsung’un katlanamayan en pahalı telefonu ve Note’un neslin en büyük avantajı, inanılmaz bir kamerayla gelmesi. 5x optik zoom ve 50x dijital zoom ile aşırı yakın çekimlere hazır olun. S Pen, sesli not kaydetme ve bunları el yazısı notlarla senkronize etme gibi yeni numaralarla geri dönüyor.

Neden 6. sırada: Bu, Samsung’un en güçlü telefonlarından biridir, ancak çoğu S21 serisinden daha pahalıdır. Hepsini Note 20 Ultra ile elde edersiniz: ekran kalemi, 5x optik zoom ve 50x dijital zoomlu bir kamera, daha hızlı bir yonga seti ve 6.9 inç 120Hz ekran. Herkesin böyle bir ‘her şey telefonuna’ ihtiyacı yok, ancak hepsini istiyorsanız ve Galaxy Z Fold 2‘yi beklemek istemiyorsanız, bu Samsung’un en iyilerinden biridir.

Ekran: 6.9 inçlik Note 20 Ultra ekranı devasadır, ancak 2019’un 6.8 inçlik Note 10 Plus ekranından yalnızca bir inçin küçük bir kısmı daha büyüktür. 120Hz yenileme hızı ile ekranın akışkanlığında büyük bir fark var. Hayır, hem WQHD+ çözünürlüğünü hem de 120 Hz’yi aynı anda etkinleştiremezsiniz. Kelimenin tam anlamıyla küçük bir avantaj daha: öne bakan kamera deliği her zamankinden daha küçük.

Pil ömrü: Note 20 Ultra’nın sağlam bir 4.500mAh pili var ve normal kullanımda bir günden fazla sorunsuz gittiğini gördük. Testlerimize göre, ileri düzey kullanıcılar bile sorun yaşamayacak. Samsung, kutuda 25W hızlı kablolu şarj cihazı içeriyor ve 15W hızlı kablosuz şarj ile uyumluluk sunuyor, ancak bir nedenden dolayı 45W kablolu şarjı desteklemekten vazgeçti.

Kamera: Note 20 Ultra, bir Android telefondaki en iyi kameralardan birine sahiptir ve bunun nedeni kısmen 5x optik yakınlaştırma ve 50x dijital yakınlaştırmadır. iPhone’daki 3x optik yakınlaştırmaya kıyasla iyi bir özellik gibi gelebiir. 5x optik ve iyi ışıkta 10x dijital zoom ile Samsung, etkileyici bir yakınlaştırma ve Instagram’da kullanılabilir fotoğraflarla öne çıkıyor (50x yakınlaştırma çoğunlukla yazılım hilesidir). Ayrıca bu telefonun en iyi ultra geniş kameraya sahip olduğunu ve normal 12MP kameranın keskin olduğunu gördük.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Artı ve Eksi Yönleri

5X Optik Yakınlaştırma

Kullanışlı S Pen kalemi Yüksek fiyat

Biraz kaba tasarım

7. Samsung Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE Galaxy S20 FE Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 Fan Edition, Samsung S10 Lite ve ondan önceki S10e‘nin 2020 versiyonudur. Maliyetten tasarruf etmek için birkaç kırpılmış özellikle amiral gemisi teknik özelliklerini taşır.

Neden 7. sırada: S20 Fan Edition, özelliklerin ve kameraların iyi bir birleşimidir, bu da onu aynı fiyat seviyesinde çoğu telefonun önüne geçirir.

Ekran: 6.5 inçlik Infinity-O AMOLED ekran, daha pahalı kardeşlerinin WQHD çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızına sahip olmasa da Full HD Plus’ta oldukça keskindir. Telefonun bir diğer beğeni alan özelliği ise kusursuz çalışan ekran içi parmak izi sensörünün olmasıdır.

Pil ömrü: Galaxy S20 Ultra’da, Kablosuz Güç Paylaşımı ve yaptığınız sıradan oyunlar veya genel kullanım için yardımcı olan büyük bir 4.500 mAh pil bulunur. İki günlük pil ömrü eşiğine henüz ulaşmamış olsak da, bir veya daha fazla gün sürdüğünü gördük.

Kamera: Kameralar, başka bir kırpılmış yetenek alanıdır: 12MP ana kamera iyi olsa da, S20’nin ve özellikle 108MP S20 Ultra’nın oldukça yüksek megapikseline sahip değil. 12MP ultra geniş lens ve 3x optik zoomlu 8MP telefoto kamera arka tarafta yer alır. Ön tarafta ise ekran içinde küçük olarak yer alan 32MP selfie kamerası yer alır.

Samsung Galaxy S20 FE Artı ve Eksi Yönleri

Fiyatına göre çok iyi telefon

Büyük ekran Orta seviye kamera özellikleri

Henüz Android 11 yok

8. OnePlus 9

OnePlus 9 OnePlus 9 OnePlus 9

OnePlus 9, birçok yönden OnePlus 9 Pro‘dan daha küçük bir telefon, ancak aynı zamanda biraz daha ucuz ve muhtemelen daha pahalı olan kardeşinin ruhunu sağlam tutuyor.

Birincisi, Hasselblad markasını (ve bununla birlikte gelen kamera uzmanlığını) ve OnePlus 9 Pro ile aynı kamera donanımına sahip olmasının yanı sıra, telefonun telefoto lensini de koruyor.

Neden 8. Sırada: OnePlus 9, neredeyse her şeye sahip bir telefon. Harika ekranından üst düzey yonga setine, yetenekli kameralarına, uzun ömürlü piline ve iyi yazılımına kadar. Daha önceki telefonlar gibi, bu kesinlikle en iyi seçim değil ama fiyatına göre çok iyi.

Ekran: 1080 x 2400 pikselde, OnePlus 9 en keskin ekrana sahip değil, ancak yeterince keskin ve 120Hz yenileme hızı ile AMOLED teknolojisi, onu bu tür bir para için alabileceğiniz en iyi ekranlardan biri yapıyor. Ayrıca 6.55 inçte oldukça büyük.

Pil ömrü: OnePlus 9’da, 65W şarjı desteklediği için rahatça bir gün dayanan ve çok hızlı şarj olan büyük bir 4.500mAh pil var. Ayrıca, bu telefonda kablosuz şarj teknolojisi de bulunuyor.

Kamera: Bu, OnePlus 9 için büyük bir yükseltmedir ve OnePlus 9 Pro‘nun zirvelerine ulaşmasa da, 48MP geniş kamera, 50MP ultra geniş ve 2MP derinlik sensörüne sahiptir.

OnePlus 9 Artı ve Eksi Yönleri

Fiyatına göre çok iyi telefon

İyi kamera Telefoto kamera yok

Amiral gemisi hissi yok

9. iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max iPhone 12 Pro Apple iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro, iPhone 12 ile benzer fakat çok daha fazla özellikleri barındırır. Ardından, daha iyi pil ömrü ve biraz daha güçlü bir kameranın yanı sıra büyük bir ekran sunan iPhone 12 Pro Max var. iPhone 12 Pro için ekstra, kayda değer fiyat artışına değmeyebilir, ancak bu telefon önerisi, Apple’ın iPhone 13 serisi gelene kadar piyasaya sürdüğü en iyi telefon önerisiydi.

Neden 9. sıradalar: iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max çok güçlü ve aynı zamanda çok pahalı. Aynı miktarda para size daha büyük ekranlı ve temel düzeyde daha fazla depolama alanına sahip bir Samsung telefon satın alabilirken, çoğu iOS kullanıcısı Android ile uğraşmak istemiyor. Bunun yerine, iPhone 11 Pro üzerinde, aksesuarları (ve kablosuz şarj cihazlarını) kolayca ve güvenli bir şekilde takmak için 5G ve MagSafe gibi birkaç önemli yükseltmeyi sabırsızlıkla bekleyebilirler.

Ekran: Apple’ın iPhone 12 Pro’daki 6.1 inçlik OLED ekranı gerçekten dikkatimizi çekti – diğer telefonlar 90Hz ve hatta 120Hz yenileme hızlarını zorlarken 60Hz’e ayarlanmış olsa bile video akışı ve oyun için harika. Evet, üst kısımdaki çentik hala burada, ancak diğer telefonlar ekranlarındaki deliklerle gayet iyi olsa bile, bir süre sonra görmezden gelmenin kolay olduğunu görüyoruz.

Pil ömrü: iOS içinde daha fazla optimizasyon ve telefonun kendi içinde daha büyük bir hücre ile geliyor. (önceki modellere göre) Hala oyunun kurallarını değiştirmiyor ve bazılarımıza yeterli gelmeyebilir. 1 tam günü size sağlar fakat yine de daha uzun bir pil ömrü istiyorsanız iPhone 12 Pro Max’i tercih edebilirsiniz.

Kamera: iPhone 12 Pro’daki üçlü kamera kurulumu harika. Üç arka kamera, iPhone 11 Pro’dakilerden çok farklı olmasa da, Gece Modunda bile portre modu tarzı çekimler sağlayan LiDAR sensörü kullanıyor. Bir Apple cihazında en iyi kamerayı istiyorsanız, iPhone 12 Pro Max’ı tercih etmelisiniz.

iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max Artı ve Eksi Yönleri

Çeşitli renk seçenekleri

Net ve canlı ekran Kutudan şarj adaptörü çıkmıyor.

5G ülkemizde henüz kullanılmıyor

10. Samsung Galaxy S20 / S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Plus, daha önce bugün satın alabileceğiniz en iyi telefonken, daha küçük (ve biraz daha az yetenekli) Galaxy S20’yi de listeye dahil ettik.

Neden 10. sıradalar: Daha önce paranın satın alabileceği en iyi akıllı telefonlar olan Galaxy S21 serisi, Galaxy S20 serisini en üst noktasından aşağı indirdi. Ancak bunlar hala bir sonraki telefonunuz için harika seçenekler. Ayrıca, yakında bir tane satın almak istiyorsanız, Galaxy S21 ortaya çıkmadan da daha ucuz olduğunu görebilirsiniz.

Ekran: Her iki telefonda da Infinity-O AMOLED ekranlar bulunuyor. S20 için 6,2 inç, S20 Plus için 6,7 inç – muhteşem. Çentiklerin ikisi de Note 10 gibi merkezi konumda yer alıyor. Ancak bu sefer çok daha küçükler ve S20 Plus’ın yalnızca tek bir lensi var. Sonuç: daha fazla ekran hacmi bulunuyor. Ayrıca S20, akışkan medya ve oyun için 120Hz maksimum yenileme hızına sahiptir, ancak bunu çoğunlukla gezinirken fark edeceksiniz. Fakat keyfini çıkarmak için ekran çözünürlüğünüzü FHD+’a düşürmeniz gerekecek.

Pil Ömrü: S20 4.000 mAh pil içerirken S20 Plus 4.500 mAh kapasiteye sahiptir. Yani, açık söylemek gerekirse, tek şarjla bir günden fazla geçirmemizi sağladı. Yenileme hızını 120 Hz’e ayarlarsanız, 5G bağlantısı kullanırsanız veya Wireless PowerShare ile şarj paylaşımı yaparsanız pil ömrü tahmininin düşeceğini unutmayın. Bu nedenle telefonunuzu daha uzun süre kullanmak istiyorsanız buna göre uyum sağlayın.

Kamera: S20 ve S20 Plus gerçekten muhteşem kameralara sahip. 3x optik zoom ile gerçekten muhteşem bir 64MP telefoto lensi bulunuyor. Kamera ayrıca yakınlaştırmayı biraz çamurlu bir 30x dijital yakınlaştırmaya yükseltebilir. Bu, aralıkların hala rakiplerinden çok daha etkileyici olduğu anlamına gelir. 12MP ultra geniş yeterli performans gösterirken, 10MP ön kamera eğlenceli filtrelerle harika çalışıyor. Bu arada arka kamera ile 8K 24fps video kaydı gerçekleştirebildiğinizi de belirtelim.

Samsung Galaxy S20 / S20 Plus Artı ve Eksi Yönleri

Rakiplerine göre uygun fiyat

8K video ile mükemmel kameralar 3.5mm Kulaklık Çıkışı Yok

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