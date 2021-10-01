Google Pixel 6 Yeni Reklamda Göründü

Merakla beklenen Pixel 6, Google Japonya tarafından yayınlanan yeni bir video reklamda ortaya çıktı. Telefonun tasarımı, özel Google Tensor çipi ve Android 12‘nin bazı dinamik tema seçenekleri gibi temel özelliklerine Material You tasarımıyla bir göz atıyoruz. Ne yazık ki, oldukça talihsiz olan telefon için hala resmi bir lansman tarihi göremiyoruz.

Söylentilere göre Pixel 6 serisi, önceki teaserlarda telefonların kilit ekranlarında gösterilen tarih olan 19 Ekim‘de piyasaya çıkacak. Telefonun kamera modlarını ve fiyatlandırmasını detaylandıran en son sızıntılarla şimdiye kadar çok sayıda Pixel 6 sızıntısı gördük. Pixel 6’nın, 650 €’dan başlayan fiyatla çıkması bekleniyor. Pro ise yakın tarihli bir söylentiye göre 900 €’dan çıkacak. Twitter’da dolaşan bir Pixel 6 Pro test ünitesinin kısa bir uygulamalı videosu bile var.