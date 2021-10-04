Moto G31, 50MP Kameraya, 5.000 mAh Pile Sahip Olacak

Bir Motorola Moto G31 yolda ve 50MP ana kamera kurulumu ile gelecek. NCC tarafından sertifikasyon sürecinin bir parçası olarak çekilen fotoğraflarda bunu görebilirsiniz. İki modül daha var ve işlevleri bilinmemekle birlikte, bu telefonun nispeten düşük konumu göz önüne alındığında fazla bir şey bekleyemeyiz. Diğer iki lensin derinlik ve makro için olduğunu düşünsek yanlış olmaz.

Giriş seviyesi olan Motorola Moto G31 yolda ve sırtına 50MP kamera takacak. NCC tarafından sertifikasyon sürecinin bir parçası olarak çekilen fotoğraflarda bunu görebilirsiniz. İki modül daha var ve işlevleri bilinmemekle birlikte, bu telefonun nispeten düşük konumu göz önüne alındığında fazla bir şey bekleyemeyiz.

Moto G31, yalnızca 4G networklerde çalışması için onaylanmıştır, bu nedenle burada 5G yonga seti yoktur. Ayrıca, Wi-Fi sertifikasında görüldüğü gibi Wi-Fi 5‘i (ac) destekler. Arkadaki Motorola logosu muhtemelen bir parmak izi okuyucusudur.

Sızıntı görüntüleri paylaşan Anthony’ye göre, Moto G31‘in fiyatı yaklaşık 210 dolar olacak. Bu, 6,5” 720p+ OLED ekran, 48 MP ana kamera, 10W şarjlı 4.000 mAh pil gibi özellikler ile gelmesi beklenen Moto G Pure için 300-350 dolarlık söylenti fiyatının oldukça altına koyuyor. Ve Moto E40’ın fiyatına yakın (6,5” 90 Hz IPS LCD, 48 MP kamera, 10W şarjlı 4.000 mAh pil ile fiyatının 200 €’nun altında olduğu söyleniyor).

Moto G31: 5,000 mAh battery Moto G31: 10W charger

NCC tarafından iki renk seçeneği görünüyor, Gümüş ve Siyah. Motorola’nın G31’i ne zaman resmiyet kazanacağı ise belli değil.