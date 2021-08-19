Moto Tab G20’nin Temel Özellikleri Açıklandı

Motorola’nın, Moto Tab G20 adlı yeni bir tablet üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Tablet, bugün Google Play Console’da görüldüğü için yakında görücüye çıkması bekleniyor.

Moto Tab G20’nin Play Console listesi, 1280 x 800 piksel çözünürlüğü desteklediğini gösteriyor. Cihaz, listede MT8768A olarak bahsedilen Helio P22T yonga setinden güç alıyor ve 3 GB RAM ile donatılmış.

Play Console listesinde ortaya çıkan görselde cihaz kalın çerçeveli olduğunu farkediyoruz. Android 11 işletim sisteminin başka bir sürümüype donatılmış olarak gelmesi bekleniyor. Tab G20, yakın zamanda Japonya gibi bazı pazarlarda resmiyet kazanan Lenovo Tab M8’in (3. Nesil) yeniden markalanmış bir versiyonu gibi görünüyor.

Lenovo Tab M8 (3. Nesil), 1280 x 800 piksel çözünürlük sunan 8 inç IPS LCD panele sahipti. 2 megapiksel ön kameraya ve 5 megapiksel arka kamera sunuyordu. Moto Tab G20 de benzer özellikler vaat edecek.

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