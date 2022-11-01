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Moto Watch 200’ün Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kaynağımız Moto Watch 200'ün Bluetooth LE ve GPS özelliklerinin yanı sıra alüminyum bir kasa ile piyasaya çıkacağını belirtti. Ayrıca, akıllı saat 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı olacak

Ayşen Sıla

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Motorola’nın Moto Watch 100’ü piyasaya sürmesinden neredeyse bir yıl sonra, markanın Moto Watch 200 adlı üst model üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu ayın başlarında, akıllı saat, tasarımını ve kutu görüntüsünü ortaya çıkaran FCC veritabanında görüldü.

Bu görsellerden akıllı saatin, dairesel bir kadranla gelen selefinin aksine dikdörtgen bir ekrana sahip olacağı açıkça görülüyor. Şimdi, popüler kaynak SnoopyTech, Moto Watch 200’ün dairesel bir ekranı ortaya çıkaran resimlerini tweetledi.

FCC’nin kare kadranı ortaya koyması ile çelişse de Motorola’nın akıllı saat için iki tasarım üzerinde çalışıyor olması mümkün. Amazfit ve OnePlus (Nord Watch) gibi markaların bunu daha önce yaptığını gördüğümüz için bu alışılmadık bir uygulama olmayacak.

moto-watch-200

Aynı şekilde Moto Watch 200’ün Bluetooth LE ve GPS özelliklerinin yanı sıra alüminyum bir kasa ile piyasaya çıkacağını belirtti. Ayrıca, akıllı saat 5 ATM’ye kadar suya dayanıklı olacak

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