Motorola Edge X30 Under Screen Edition Geliyor!

Geçen yıl Motorola, dünyanın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemciden güç alan; ilk akıllı telefonu olarak Moto Edge X30 amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Şimdi ise şirket, o telefonun yeni modelini satışa çıkaracak.

Şirket, telefonun Motorola Edge X30 Under Screen Edition olarak adlandırılan ve ekran altı kameraya sahip yeni bir modelini piyasaya sürecek. Bu hafta içinde lansmanı gerçekleşecek. Fakat telefonun lansmanından önce yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor.

Şirket tarafından paylaşılan Motorola Edge X30 Under Screen Edition akıllı telefonunun yeni bir posteri; cihazın 512GB dahili depolama alanıyla gelen bir modele sahip olacağını ima ediyor. Bu arada normal Edge X30 akıllı telefon yalnızca iki dahili depolama seçeneğiyle geliyordu (128GB ve 256GB).

Akıllı telefonun 144Hz yenileme hızına ve 576Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip; 6.7 inç OLED Full-HD+ ekrana sahip olmasını bekliyoruz. Yüzde 100 DCI P3 renk gamı, HDR10+ ve ekran içi parmak izi sensörü vaat edecek.