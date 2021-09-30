Motorola Moto Tab G20 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Motorola, Moto Tab G20 adlı orta sınıf bir tableti tanıttı. Lenovo’nun sahip olduğu şirketin yeni tableti, 8 inç IPS ekran, büyük boyutlu bir pil ve stok Android deneyimi gibi önemli özellikler sunuyor. Moto Tab G20‘nin teknik özelliklerine gelin birlikte bakalım.

Moto Tab G20

Moto Tab G20, 800 x 1280 piksel HD+ çözünürlük sunan 8 inç IPS LCD panele sahip. Net görseller vaat eden TDDI teknolojisi ile donatılmış. Helio P22T işlemciye sahip modelde, 3 GB RAM ve 32 GB yerel depolama alanı bulunuyor.

Daha fazla depolama için cihaz, özel bir depolama yuvası sunuyor. Android 11 ile çalışan tablet, önceden yüklenmiş içerik ve çocuklar için özelleştirmelerin yanı sıra ebeveyn denetimleri sunan özel bir Google Çocuk Alanı ile donatılmış.

Tab G20, uzun ömürlü pil ömrü vaat eden 5.100mAh pile sahip. Dolby Atmos Audio tarafından desteklenen bir çift hoparlör ile donatılmış. 5 megapiksel ön kamerası var ve arka panelinde flaşsız 13 megapiksel arka kamera bulunuyor.

Tab G20 tablet, Wi-Fi, Bluetooth, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm ses jakı gibi bağlantı özellikleri sunuyor. Tasarım söz konusu olduğunda, G20 birinci sınıf bir kaplamaya sahip şık bir metal gövde vaat ediyor. Tab G20, Haziran ayında diğer pazarlarda piyasaya sürülen Lenovo Tab M8’in (3. Nesil) yeniden markalanmış versiyonu olarak satışa sunuluyor. Fiyatı ise yaklaşık 150 dolar.