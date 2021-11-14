Motorola Moto Watch 100’ün Özellikleri Sızdırıldı

Motorola, bu yıl akıllı saatlerde yeni ürünler ile piyasaya çıkması bekleniyor. Bu akıllı saatlerden en göze çarpan ise Motorola Moto Watch 100. Moto Watch 100, Snapdragon Wear 4100‘ün olduğu ve Google’ın Wear OS’sini çalıştırdığı söyleniyor. Önceden sızan görüntüler bizlere Moto Watch 100’ün tasarımı hakkında ipucu vermişti. Ancak sızdırılan yeni görüntüler, bizlere daha net bir bilgi veriyor.

Moto Watch 100, sağ tarafında iki fiziksel düğme bulunan dairesel bir tasarıma sahiptir. Saat gövdesi mat bir yüzeye sahipken düğmeler metalik bir yüzeye sahip olacak. Bu düğmeler, önceden sızan görüntülerden biraz farklı duruyor. Yeni çıkan görüntülerde düğmeler, farklı bir renkte göze çarpıyor. Önceden çıkan görüntüler tahminlere göre Motorola’nın başka bir akıllı saatine ait. Yeni çıkan görüntüler ise Moto Watch 100’e ait görüntüler olduğu tahmin ediliyor.

Çıkan sızıntılara göre, Moto Watch 100’ün 360×360 piksel çözünürlüğe sahip 1,3″ LCD‘ye sahip olduğunu, ancak döner bir çerçeveye sahip olmadığını iddia ediyor. Akıllı saat, 355 mAh pil içerir ve Bluetooth 5.0 bağlantısı ile birlikte gelir.

Ayrıca Moto Watch 100, uyku takibi, adım sayacı, kalp atış hızı izleme ve kan oksijen seviyesi ölçümü dahil olmak üzere standart sağlık ve fitness özellikleriyle birlikte gelecek. Ayrıca dahili GPS’e sahip olacağından, doğru rota takibi için bir akıllı telefona güvenmeniz gerekmez.

Moto Watch 100, 29 gram ağırlığa ve 42 x 46 x 11,9 mm ölçülerinde bir kayışa sahiptir. Önceden çıkan sızıntılar, akıllı saatin kasasının alüminyumdan yapılacağını ve 5ATM su geçirmezliğe sahip olacağını ortaya çıkarmıştı. Motorola, Moto Watch 100’ün ne zaman çıkacağına dair net bir bilgi vermedi. Motorola’nın yeni akıllı saati Moto Watch 100 hakkında önümüzde ki haftalarda daha fazla bilgi vermesi tahmin ediliyor.

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