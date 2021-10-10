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Motorola Moto Tab G20 Hindistan’da Satışa Sunuldu

Yeni Motorola Moto Tab G20 Hindistan'da satışa çıkıyor.

Görkem Şanal

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Motorola Moto Tab G20 Hindistan’da satışa çıktı. Android 11 işletim sistemine sahip olan tablet Motorola’nın Hindistan tablet pazarına ikinci girişi oldu.

Moto Tab G20 Fiyatı, özellikleri, teknik detayları

Moto Tab G20 sekiz inçlik IPS LCD HD+ Ekrana sahip. Tablet TDDI teknolojisinden faydalanıyor ve gücünü octa-çekirdek MediaTek Helio P225 işlemcisinden alıyor. 3 gb’lık ram ve 32gb’lık depolama alanıyla satışa çıkan tablet micro-sd kart ile 1gb’a kadar yükseltilebiliyor.

Tablet içerisinde, 5 megapiksel otomatik netleme özelliğine sahip bir arka ve 2 megapiksel ön kamera mevcut. Güç desteğini 5.100mAh’lık bataryasından alan Motorola 10W’luk hızlı şarj aletiyle birlikte geliyor. Bataryanın ömrünün 2 gün olduğu söyleniyor.

The near-stock Android UI is what Motorola says will grant users an ad- and bloat-free experience. Image: Motorola
Motorola kullanıcılarına reklamsız bir tecrübe sunacaklarını iletti.

Motorola’dan yapılan açıklamaya göre tablet içerisinde reklam olmayacak. Alet Yüz tanımı teknolojisine ve Dolby Atmos Ses sistemine sahip. Bağlantı olarak Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, USB Type-C girişi, GPS, A-GPS, GLONASS, ve 3.5 mm’lik jak girişi sunuyor. Aynı zamanda sesle kontrol için Google Asistan özelliği var.

Ayrıca yeni Motorola tableti Google Eğlence Alanı sayesinde 10.000’lerce film, müzik, oyun, kitap ve çok daha fazla uygulamaya ulaşım sağlıyor.

Pürüzsüz metal bir vücuda sahip tablet yalnızca gri renge sahip

Yeni Motorola Moto Tab G20 Hindistan’da 10.999 Rs fiyatıyla tüketici karşısına geçiyor.

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