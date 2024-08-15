Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri Motorola Uygun Fiyatlı Akıllı Saati Moto Watch 120 Özelliklerini Tanıttı Teknoloji Haberleri Motorola Uygun Fiyatlı Akıllı Saati Moto Watch 120 Özelliklerini Tanıttı Emine Emre 5 Görüntüleme

Giyilebilir teknoloji ürünleri son dönemde oldukça revaçta ve dolayısıyla pek çok marka bu alanda ön plana çıkarak pazar paylarını artırmaya çalışıyor; bunlardan biri de Motorola. Özellikle akıllı saat piyasasında daha bilinir olmaya çalışan Motorola uygun fiyatlı akıllı saati Moto Watch 120 özelliklerini tanıttı. İşte fiyat performans anlamında oldukça iyi seviyede olan ve uzun batarya ömrü ile ön plana çıkan saat hakkında merak edilenler.

Motorola Uygun Fiyatlı Akıllı Saati Moto Watch 120 Özelliklerini Tanıttı

Bütçe dostu akıllı saat modelleri kapsamında yeni cihazını lanse eden Motorola, kısa bir zaman önce piyasaya sunduğu Moto Watch 40’ın ardından yeni bir saatle kullanıcının karşısına çıktı. Akıllı saat alanında piyasadaki payını artırmaya çalışan Motorola Moto Watch 120’yi piyasaya sürdü.

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Geniş kapsamlı özellikleri bulunan Moto Watch 120, 10 günlük pil ömrü ile ön plana çıkıyor. Cihazda 100’ü aşkın spor modu bulunmakta ve bunun yanı sıra stres takibi, uyku takibi, akıllı bildirimler gibi özellikleri de bulunmakta. 80’i aşkın özelleştirilebilir saat yüzüne sahip olan Moto Watch 120; SpO2 sensörü, kalp atış hızı sensörü, hızlanma ölçer gibi özellikleri de barındırmakta.

Moto Watch 120, nabzı ve antrenmanları gerçek zamanlı analiz ederek sporun optimum seviyede yapılmasına ve dolayısıyla da maksimum verim alınmasına yardımcı oluyor. Bunların yanı sıra Motorola akıllı saatinde akıllı bildirim özelliği de bulunmakta ve bu sayede kullanıcı telefonsuz da bildirimleri görüntüleyebiliyor.

300 mAh’lık Batarya!

Moto Watch 120, 1,43 inç büyüklüğünde AMOLED panel bir ekranla gelmekte. Cihazın kasa kısmı ise çinko alaşımlı bir metalden üretilmiş durumda. Moto Watch OS işletim sistemiyle gelen akıllı saat Bluetooth 5.3 ile bağlantı kurmakta. 3 renk opsiyonu ile gelen Moto Watch 120; rose altın, phantom siyah ve buzul gümüş renklerinde.

300 mAh kapasiteli güçlü bir batarya ile gelen Moto Watch 120, hızlı şarj desteğine de sahip. IP68 sertifikası bulunan saat toza ve suya karşı dayanıklı bir yapıda. 55 gram ağırlığında olan akıllı saat 50.6 x 44.6 x 11 mm boyutlarında olan saat 175 mm uzunluğunda ve 22 mm eninde bir kayış ile gelmekte. Moto Watch 120 ile müzik açma kapama, şarkı değiştirme ya da ses açıp kapama gibi işlevler yapılabilmekte.

Moto Watch 120 Fiyatı Ne Kadar?

Moto Watch 120 uygun fiyatlı akıllı saat olarak ön plana çıkıyor ve bu bağlamda yaklaşık 130 dolarlık bir fiyatla satışa çıktığını belirtebiliriz. Tasarımı ile de göz dolduran akıllı saat, Motorola resmi web sitesinde ve Amazon’da satışa çıkmış durumda.