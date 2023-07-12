Motosikletçiler için BMW Akıllı Gözlük Yolda!

Gelecek sizi bekliyor ve uyarı ekranı (HUD) ile donatılmış BMW akıllı gözlük yolda! BMW CE 02’nin lansmanı sırasında BMW Motorrad, ConnectedRide akıllı gözlüklerini sergiledi ve motosikletler ile yüksek teknolojili araçlar arasındaki boşluğu dolduran giyilebilir bir teknoloji harikasını tanıttı.

Motosiklet tutkunları uzun zamandır açık yolun heyecanını biliyorlar, ancak BMW’nin ConnectedRide akıllı gözlükleri bu deneyimi artırmayı vaat ediyor. Bu yenilikçi özellikler, arabalarımızdan tanıdık HUD teknolojisini alıyor ve doğrudan sürücünün görüş alanına getiriyor. Hız, navigasyon ve vites bilgileri gibi verilerdeki gerçek zamanlı güncellemelerle, sürücüler daha güvenli ve daha sürükleyici bir yolculuk için gözlerini ileriye odaklayabilir.

Bu sihrin nasıl gerçekleştiğini merak ediyor olabilirsiniz. ConnectedRide akıllı gözlükler, bir Bluetooth bağlantısı ve özel bir uygulama aracılığıyla akıllı telefonunuzla el ele çalışır. Sürücüler, motosiklet gidonlarındaki çoklu denetleyici aracılığıyla projeksiyonlarını özelleştirebilir ve hem sürüş öncesi hem de yolculuk ortasında ayarları yönetebilir. Bu bir teknoloji sihirbazlığı değilse nedir?

Bu akıllı gözlükler aynı zamanda rahatlığı da beraberinde getiriyor. BMW, motosikletçilerin benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için tasarımı dikkatli bir şekilde uyarladı. Akıllı gözlükler, birden fazla kask tipi ve yüz şekli ile tam uyum sağlayarak uzun mesafeli yolculuklarda bile rahatlık sağlar. Ayrıca, sağlam bir lityum-iyon pil, on saate kadar çalışma sağlar.

Şimdi, BMW sadece pratiklikle ilgili değil – aynı zamanda bir stil dokunuşu da serpiştirdiler. ConnectedRide akıllı gözlük paketi, iki set sertifikalı UVA/UVB lens içerir. İhtiyaçlarınıza ve güneşin işbirliğine bağlı olarak, %85 şeffaf bir set ile renkli bir çift arasında geçiş yaparak bu akıllı gözlükleri şık bir güneş gözlükleri haline getirebilirsiniz.

Eğer bir gözlük kullanıcısıysanız, “Bu teknoloji harikaları bana göre değil mi?” diye düşünüyor olabilirsiniz. Endişe etmeyin! BMW, reçetelerin çoğunu karşılamak için bir RX adaptörü sunuyor, bu da dikiz aynasında gözlerinizi kısarak kalmayacağınız anlamına gelir.

ConnectedRide akıllı gözlükler ilk kez 7 Temmuz 2023’te Berlin’de düzenlenen BMW Motorrad Günleri’nde tanıtıldı. Teknolojiyle geliştirilmiş bu gözlükler mükemmel uyum sağlamak için iki boyutta geliyor, Bluetooth aracılığıyla BMW Motorrad Connected Uygulaması ile eşleşebilir ve entegre ışık sensörü sağlar. Tüm bu özelliklerle dolu, ağır bir fiyat etiketi bekleyebilirsiniz. Bununla birlikte, 690 € tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla BMW, geleceğin motosiklet sürüşünü bütçeyi zorlamadan erişilebilir kılıyor.

Dolayısıyla, araçlarımız ve giyilebilir teknoloji arasındaki çizgi bulanıklaşmaya devam ederken, BMW’nin ConnectedRide akıllı gözlükleri, motosiklet sürmede yeni bir çağın ne olabileceğine dair cezbedici bir bakış sunuyor. Teknolojinin neden olduğu coşkuya kapılmamak çok önemli olsa da, bu özelliklerin dünya çapındaki sürücüler için güvenlik ve konforu artırma potansiyelini tanımak da aynı derecede önemlidir. Bir ışınlanma cihazı olmayabilir, ancak motosiklet dünyasında bu yenilik kayda değer bir ilerlemedir.