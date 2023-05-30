MSI, En Yeni QD-OLED Monitörlerini Tanıttı!

MSI, devam eden Computex 2023 etkinliği sırasında yeni dizüstü bilgisayarlar ve aksesuarları dahil olmak üzere birçok yeni ürünü tanıttı. Marka tarafından birkaç yeni monitör de piyasaya çıktı: MSI QD-OLED Monitör Serisi ve MSI Modern MD272QXP serisi. Gelin bu monitörlere biraz daha yakından bakalım.

MSI QD-OLED Monitör Serisi

MSI, dikkat çekici bir oyun deneyimi sunmak için Quantum Dot ve OLED teknolojilerini birleştiren çığır açan QD-OLED monitör serisini tanıttı. Öne çıkan modellerden biri MEG 342C QD-OLED oldu. 34,18 inç kavisli QD-OLED ekranı ile ultra geniş 3440×1440 çözünürlük ve sinematik 21:9 en boy oranı sunuyor. Hızlı 0,03 ms GtG yenileme hızı, hızlı aksiyon sırasında bile pürüzsüz görseller sağlarken, VESA DisplayHDR True Black 400 gibi sertifikalar resim kalitesini artırıyor.

MEG 342C QD-OLED, geniş görüntüleme açıları, yansıma önleme teknolojisi ve 1,07 milyar renk desteği sunarak gerçeğe yakın görseller vaat ediyor. HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a ve 65 W PD şarj desteğine sahip USB Type-C ile sorunsuz bağlantı. Ekrandaki görüntüyle senkronize edilen SpectrumBar, Mystic Light aydınlatma efektleriyle sürükleyiciliği artırıyor.

MSI ayrıca 240 Hz yenileme hızına sahip çığır açan 49 inç 32:9 QD-OLED konsept monitörünü de sergiledi. Gaming Intelligence ve OLED Care gibi MSI özelliklerini birleştirerek, benzersiz bir oyun deneyimi için derin siyahlar ve canlı renkler sunuyor.

Öte yandan Modern MD272QXP, sürükleyici bir görsel deneyim için WQHD çözünürlüğü ve IPS teknolojisini birleştiren büyüleyici bir 27 inç monitör. Kullanıcı konforu düşünülerek tasarlanan bu ürün, EyesErgo göz bakım teknolojisine ve ergonomik bir tasarıma sahip.

MD272QXP’nin 27 inçlik IPS paneli, gelişmiş ses için yerleşik hoparlörlerle birlikte olağanüstü görüntü kalitesi ve geniş izleme açıları sunuyor. 4 yönlü ayarlanabilir standı, kullanıcıların optimum konfor için kolayca eğmesine, döndürmesine, döndürmesine ve yüksekliği ayarlamasına olanak tanıyor.

100 Hz yenileme hızıyla sorunsuz kaydırma sağlanırken TUV sertifikalı Titreşim Önleme ve Daha Az Mavi Işık PRO teknolojileri göz yorgunluğunu ve yorgunluğu azaltıyor. Less Blue Light PRO, renk ve ayrıntıları koruyan bir donanım mavi ışık filtresi görevi görüyor.

Monitör, geniş kontrast aralığıyla gerçeğe yakın bir görüntü sunarak canlı bir HDR izleme deneyimi sunuyor. MSI’ın özel Üretkenlik Zekası (PI) yazılımı, KVM işlevi ve renk özelleştirme gibi akıllı özellikler vaat ediyor. 65 W güç sağlayan dahili USB Type-C bağlantısı, zahmetsiz bağlantı ve şarj sağlıyor.