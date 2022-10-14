MSI G322C 32 İnç Oyun Monitörü Satışa Çıktı

MSI kısa süre önce Ryzen 5 5600X ve NVIDIA GTX 1660 Super içeren MAG META S PC gibi birkaç yeni ürünü piyasaya sürdü. Marka ayrıca, oyuncular için özel olarak tasarlanmış MSI G322C adlı yeni bir kavisli 32 inç monitörü piyasaya çıkardı.

Monitör, 32 inç VA panel ile birlikte geliyor. VA panelleri, TN panel gibi düşük tepki süresi taşıdıklarından ve IPS panele benzer geniş bir görüntüleme açısı sağladığından, tipik olarak alt-orta seviye oyun monitörlerinde bulunuyor.

Bu özel panel 1000R kavis, 1.920 x 1.080 piksel doğal çözünürlük, 170 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süreleri (MPRT) ile birlikte geliyor. 250 nit’lik bir tepe parlaklık çıkışı sağlayabiliyor ve 3.000:1 kontrast oranı vaat ediyor.

MSI’ye göre ekran, AdobeRGB, DCI-P3 ve sRGB renk uzaylarının sırasıyla %89, %92.3 ve %116.4’ünü kapsıyor. Ek olarak, MSI G322C, HDMI 2.0b bağlantılarında 48-165 Hz ve DisplayPort 1.2a bağlantı noktalarında 48-170 Hz arasında çalışıyor ve aynı zamanda AMD FreeSync Premium’u destekliyor.

Monitörde bir DisplayPort 1.2a, iki HDMI 2.0b bağlantı noktası ve 3,5 mm ses çıkışı bağlantı noktası bulunuyor. Ne yazık ki, MSI G322C’de herhangi bir türde USB girişi yok.

Ayrıca MSI, monitörün otomatik olarak tanıyabileceği çeşitli cihaz grupları için profiller oluşturmanıza olanak sağlayan CEC profil sistemini de içeriyor. Ekranın üç tarafında çerçevesiz bir tasarım var. Şirket henüz bu monitörün fiyatını açıklamadı.