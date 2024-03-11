Dünya çapında en çok kullanılan e-ticaret platformlarından biri olan Amazon Bahar İndirimleri başladı. Muhteşem fırsatlar sunan kampanya dönemi kapsamında ; iPhone 11, Samsung Galaxy A04S akıllı telefon ve MSI gaming dizüstü bilgisayar Amazon’da indirimde. Amazon bahar indirimi kampanyaları 26 Mart saat 23:59’a kadar devam edecek ve bu cihazların yanı sıra ilgi çeken pek çok ürün de kampanya kapsamında indirimli fiyatlarla sunulacak.

MSI Gaming Dizüstü Bilgisayar Amazon’da İndirimde!

Amazon bahar indirimi dönemi kapsamında Flaş İndirimler de başladı. iPhone 11, Samsung Galaxy A04S akıllı telefon ve MSI gaming dizüstü bilgisayar gibi cihazlar da flaş indirimler arasında yer alıyor. Amazon’da fırsatlar yalnızca bunlarla da bitmiyor. Amazon prime üyeleri, Amazon.com.tr satıcılı ürünlerden satın aldıklarında, ürün fiyatının yüzde 5’i kadarı Amazon bakiyesi olarak hesaplarına yükleniyor. Bu bakiye yükleme işlemi her alışverişte geçerli ancak 9 Nisan 2024 tarihine kadar maksimum 400 TL’ye; normalde ise maksimum 20 TL’ye kadar bakiye kazanılabiliyor.

En güncel teknoloji haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Amazon 11 Mart – 26 Mart tarihleri arasında Prime’a Özel Fırsat kampanyasından faydalanılarak satın alınan bir ürünün fiyatı 26 Mart tarihine kadar daha da düşerse, aradaki fark kullanıcıya Amazon bakiyesine eklenecek. Aradaki farkı alabilmek için herhangi bir başvuruya gerek kalmadan Amazon otomatik olarak iadeyi gerçekleştirecek.

Amazon bahar indirimleri kapsamında özellikle MSI Gaming Dizüstü Bilgisayar indirimi oyun severleri oldukça mutlu edecek. Amazon bahar kampanyası kapsamında söz konusu cihaz yaklaşık 38.900 TL kadar. Giriş seviye, uygun fiyatlı bir telefon arayanlar için ise Samsung Galaxy A04S 64 GB cihazı bulunuyor ve fiyatı ise yaklaşık 4.750 TL seviyesinde.

Amazon’da iPhone 11 64 GB 21.000 TL

Amazon flaş indirimler arasında iPhone’dan başkasını kullanmam diyenler için siyah iPhone 11 64 GB. iPhone 11 indirimli fiyatı ise Amazon’da yaklaşık 21.000 TL seviyesinde. Oyuncu monitörü satın almayı düşünenler için de 24,5 inç büyüklüğünde ASUS TUF Gaming Monitör 7.050 TL civarında satışa sunulmuş durumda.

Amazon bahar indirimleri kampanyası kapsamında yukarıda saydıklarımızın yanı sıra farklı teknolojik ürünler bulunduğu gibi kozmetik, konfeksiyon gibi sektörlere ait ürünlerde de flaş indirimler bulunuyor. Eğer sizin de birtakım ihtiyaçlarınız varsa Amazon resmi web adresinden flaş indirimlere göz atabilirsiniz.