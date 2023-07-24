MSI, ilk mini bilgisayarını satışa sunmaya hazırlanıyor!

Mini bilgisayar hayranları her geçen gün yepyeni haberlerle mutlu oluyor. Intel, çoğu kişi için hayal kırıklığı yaratan NUC serisini durdurma kararı almış olsa da, iyi haberler de var. Sürekli yeni modeller çıkıyor. MSI, Cubi & Pro DP serileriyle mini PC’ler üretmeye başladı ve Intel’in NUC serisinin bıraktığı boşluğu doldurmak için adım attı. Detaylar burada…

Günlük işlerinizi sorunsuz bir şekilde halledebilecek bir PC’ye ihtiyacınız varsa, MSI Cubi serisi tam da aradığınız şey olabilir. Bu model, Intel’in 12. Nesil Alder Lake ve Alder Lake-N CPU’ları tarafından destekleniyor ve 64 GB’a kadar DDR4 RAM ile birlikte geliyor.

Yalnızca 0,66 litrelik küçük bir donanıma sahip ve Thunderbolt 4, USB-C, HDMI, DisplayPort, çift Ethernet bağlantı noktaları ve daha fazlası gibi ihtiyacınız olan tüm G/Ç ile birlikte geliyor. MSI Cubi’nin bu yılın sonbahar aylarında piyasaya çıkması bekleniyor ve fiyatı 499 dolardan başlayacak.

Biraz daha fazla performansa ihtiyacınız varsa, MSI yanınızda. Pro DP serisi üst düzey model ve 13. Nesil Raptor Lake-P işlemcileri veya masaüstü sınıfı Raptor Lake-S işlemci desteği vaat ediyor. Ayrıca 64 GB’a kadar DDR4 RAM sunuyor. Elbette performanstaki bir artış fiyatta yukarı yönlü bir harekete neden oluyor.

PRO DP10 13M‘nin başlangıç ​​fiyatı 799 dolar olarak belirlendi. Hem Cubi hem de Pro DP serisi, Windows 11 Home desteği ile birlikte geliyor, ancak MSI, iş kullanıcıları için Windows 11 Pro‘yu öneriyor.