MSI Prestige 16, Computex 2023’te tanıtıldı!

Taipei’de devam eden Computex 2023 etkinliği sırasında MSI, iki yeni dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü. Bunlar Prestige 16 2023 ve Commercial 14 oldu. Ayrı tabakalara hitap eden bu ikiliye gelin daha yakından göz atalım.

MSI Prestige 16 2023, QHD+ çözünürlüğe ve 165 Hz yenileme hızına sahip 16 inç IPS LCD ekrana sahip. Arkadan aydınlatmalı klavye, parmak izi tarayıcı ve IR FHD web kamerası ile birlikte geliyor. Dizüstü bilgisayar yalnızca 17,9 mm inceliği ve yalnızca 1,5 kg ağırlığıyla daha şık.

MSI Prestige 16 2023, 13. nesil Intel Core i3 işlemci barındırıyor. Yerleşik bir NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti GPU ile geliyor. Cihaz, 32 GB LPDDR5 RAM ve 1 TB SSD depolama içeriyor. 150W şarj desteğine sahip 82Wh pil ile çalışıyor.

MSI Prestige 16 2023’teki bağlantı seçenekleri arasında WiFi 6E, Bluetooth 5.3, PD 3.1’li USB-C bağlantı noktası, Type-C Gen 2, HDMI 2.1 ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

MSI Commercial 14 ise ThinkPad gibi üst düzey kurumsal bilgisayarlarla rekabet etmesi amaçlanıyor. İsteğe bağlı iki özellik ile birlikte geliyor – NFC ve yerleşik bir akıllı kart okuyucu.

Bu özellikler, ekstra bir güvenlik kimlik doğrulaması ekliyor. Ek olarak, kullanıcılar dizüstü bilgisayarı gereksinimlerine göre özelleştirebiliyor. MSI Commercial 14, Thunderbolt 4, USB-A, Ethernet ve NFC gibi bir dizi bağlantı noktasıyla birlikte geliyor. Hızlı şarj, sessiz soğutma tasarımı ve sıvı dökülmesine dayanıklı kapağa sahip.

MSI Commercial 14, gelişmiş ses kalitesi için üç mikrofonlu bir kurulum ve bir ekran göstergesi ile birlikte geliyor. Toplantı Yardımcısı uygulaması, kullanıcıların sunumlar sırasında ek açıklamaları görüntülemesine olanak tanıyor.