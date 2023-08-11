MSI Titan GP68 HX Laptop bugün görücüye çıktı!

MSI, bugün dizüstü bilgisayar yelpazesini genişletti. Tayvanlı markanın en son teklifi MSI Titan GP68 HX adını taşıyor. Sorunsuz ve hızlı bir kullanım performansına ihtiyaç duyan oyunculara yönelik. Dizüstü bilgisayar, ekran ve daha fazlası gibi diğer özelliklerin yanı sıra birinci sınıf donanım özelliklerine sahip.

MSI Titan GP68 HX, 2,5K çözünürlüğe sahip 16 inçlik büyük bir ekrana sahip. Akıcı ve bulanık olmayan bir oyun deneyimi için yüksek 240Hz yenileme hızıyla geliyor. Ayrıca yüzde 100 DCI-P3 renk gamı ​​var. Dizüstü bilgisayar, özelleştirilebilir RGB aydınlatma ve şeffaf WASD tuşlarına sahip bir SteelSeries arkadan aydınlatmalı klavyeye sahip.

MSI Titan GP68 HX dizüstü bilgisayarda çift 2W stereo hoparlör ve 720p IR web kamerası bulunuyor.

Donanım olarak, MSI Titan GP68 HX iki konfigürasyonda sunuluyor: biri 12GB NVIDIA GeForce RTX4060 GPU ile eşleştirilmiş 13. nesil Intel Core i9’a, diğeri ise 12GB RTX 4080 ile birleştirilmiş 13. nesil Core i7’ye sahip 16GB DDR5 RAM ve 1T SSD depolama ile geliyor. Laptop, ısı dağılımı için çift fan ve altı ısı borusu ile donatılmış.

MSI Titan GP68 HX, 330 W şarj desteğine sahip 4 hücreli 90 Wh pil ile geliyor. Dizüstü bilgisayardaki bağlantı seçenekleri arasında iki adet USB 3.2 Gen2 Type-C bağlantı noktası, iki adet USB-A bağlantı noktası, HDMI 2.1 bağlantı noktası, WiFi, Bluetooth ve bir Ethernet bağlantı noktası bulunuyor.