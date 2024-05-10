MSI, Yeni Efsane Ekran Kartını Satışa Sundu!

MSI, yeni Shadow serisinin ilk ürünü olan RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X grafik kartının lansmanıyla bir kez daha ortalığı yıktı geçti. Bu kart, en yeni NVIDIA Ada Lovelace mimarisine ve etkileyici özelliklere sahip olup yüksek performanslı oyun vaat ediyor.

Shadow serisi, mevcut Ventus serisinden koyu kahverengi renk şemasıyla ayrılarak, daha da ince bir estetik arayanlara şık bir görünüm sunuyor. Teknik özellikleri Ventus serisine benzer görünse de Shadow serisi, bilgisayarlarında benzersiz bir görsel tasarıma öncelik verenlere hitap ediyor.

Ciddi güce sahip olan RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X, 8448 CUDA çekirdeğine, 16 GB GDDR6X belleğe ve 2640 MHz güçlendirme saat hızına sahip. Bu, en zorlu oyunlarda bile sorunsuz performans sağlıyor. Bağlantı seçenekleri, çoklu monitör kurulumları ve yüksek çözünürlüklü ekranlar için esneklik sağlayan üç DisplayPort 1.4a ve bir HDMI 2.1a arayüzünü içeriyor.

Shadow ve Ventus serileri arasındaki belirli özelliklere ve potansiyel farklara ilişkin bilgiler sınırlı kalıyor. Resmi MSI web sitesi şu anda her iki seri için de aynı ürün açıklamasını kullanıyor. Ancak RTX 4070 Ti SUPER Shadow 3X’in piyasaya sürülmesi, MSI’ın farklı kullanıcı tercihlerini karşılamak için grafik kartı serisini genişletebileceğini gösteriyor. MSI gelecek modelleri açıklarken muhtemelen Shadow serisinin tanımlayıcı özellikleri hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.