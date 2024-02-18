NASA Mars Simülasyon Görevi İçin Yeni Gönüllüler Arıyor

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Mars’ı ziyaret etmek istediyseniz NASA’nın size bir teklifi var. Her ne kadar ajans henüz kızıl gezegene insan göndermiyor olsa da, Dünya’da simüle edilmiş bir görev oluşturarak gelecekteki mürettebatlı bir Mars görevine hazırlanıyor ve gönüllüler arıyor. Simüle edilmiş görevler, astronotların derin uzay görevinde deneyimleyeceği koşullara benzer koşullar karşısında insanların psikolojik ve sağlık tepkilerini inceliyor. Mürettebat Sağlığı ve Performans Araştırma Analogu veya CHAPEA olarak adlandırılan Mars misyonunda amaç, 3D baskılı bir yaşam alanı ve mürettebat üyelerinin gerçekleştirmesi gereken bir dizi Mars ile ilgili görevi kullanarak bir Mars ortamını simüle etmektir.

NASA dünyada Mars simülasyonu hazırlıyor

CHAPEA araştırmasının ilk gönüllü grubu, geçen yıl haziran ayında 1.700 metrekarelik simüle edilmiş Mars ortamına girdi ve burada bir yıldan biraz fazla kalacaklar. Şimdi NASA, gelecekteki bir ekibe katılmak üzere başka bir gönüllü grubunu işe alıyor.

NASA, yaptığı açıklamada, “NASA, mürettebat üyeleri ve görev kontrolü arasında etkili iletişim için 30-55 yaşları arasında, sigara içmeyen, İngilizce konusunda yetkin, sağlıklı, motivasyonu yüksek ABD vatandaşları veya daimi oturma iznine sahip kişiler arıyor. Başvuru sahiplerinin benzersiz, ödüllendirici maceralar için güçlü bir isteği ve NASA’nın Mars’a ilk insan yolculuğuna hazırlanmak için yaptığı çalışmalara katkıda bulunmaya ilgi duymaları gerekiyor.” dedi.