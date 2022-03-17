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Netflix Şifre Paylaşımı Artık Ücretli Olacak!

Artık Neflix hesap sahipleri, üye başına ekstra bir aylık ücret karşılığında, hane dışında yaşayan iki ilave üyeyi hesaplarına ekleyecek ve ek bir ücret ödemek zorunda kalacak. Netflix, bu özellikle birlikte mevcut profillerin başka bir hesaba veya kullanıcının izleme geçmişini, favorilerini ve kişiselleştirilmiş önerilerini tutan mevcut bir Ekstra Üye alt hesaba aktarmasına izin verecek.

Ayşen Sıla

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Netflix

İnsanlar, akış hizmeti tarafından sunulan programların keyfini çıkarmak için; yıllardır Netflix şifrelerini arkadaşları ve aileleriyle paylaştı. Netflix’in üç yıl öncesine göre çok daha fazla rekabetle karşı karşıya kalması ve şirketin gelirinin de; şifre paylaşımının etkilerini hissetmesi nedeniyle, Netflix şifresi paylaşma çağı sona eriyor gibi görünüyor.

Netflix tarafından yayınlanan yeni bir blog gönderisinde şirket; bir Netflix hesabı paylaşma eğilimini engellemek için Şili; Kosta Rika ve Peru’da iki yeni özelliği test etmeye başlayacak.

Bu gönderide Netflix, hesapların haneler arasında kullanılmasının amaçlanmadığını belirtiyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Netflix; Şili, Kosta Rika ve Peru’daki mevcut hesaplar için gevşek bir şekilde “alt hesaplar” olarak tanımlanan ancak; resmi olarak “Ekstra Üye” olarak adlandırılan hesapları test etmeye başlayacak.

Netflix

Hesap sahipleri, üye başına ekstra bir aylık ücret karşılığında; hane dışında yaşayan iki ilave üyeyi hesaplarına ekleyecek ve ek bir ücret ödemek zorunda kalacak. Netflix, bu özellikle birlikte mevcut profillerin başka bir hesaba veya kullanıcının izleme geçmişini; favorilerini ve kişiselleştirilmiş önerilerini tutan mevcut bir Ekstra Üye alt hesaba aktarmasına izin verecek.

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KaynakAbout Netflix

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