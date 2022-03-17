Netflix Şifre Paylaşımı Artık Ücretli Olacak!

İnsanlar, akış hizmeti tarafından sunulan programların keyfini çıkarmak için; yıllardır Netflix şifrelerini arkadaşları ve aileleriyle paylaştı. Netflix’in üç yıl öncesine göre çok daha fazla rekabetle karşı karşıya kalması ve şirketin gelirinin de; şifre paylaşımının etkilerini hissetmesi nedeniyle, Netflix şifresi paylaşma çağı sona eriyor gibi görünüyor.

Netflix tarafından yayınlanan yeni bir blog gönderisinde şirket; bir Netflix hesabı paylaşma eğilimini engellemek için Şili; Kosta Rika ve Peru’da iki yeni özelliği test etmeye başlayacak.

Bu gönderide Netflix, hesapların haneler arasında kullanılmasının amaçlanmadığını belirtiyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Netflix; Şili, Kosta Rika ve Peru’daki mevcut hesaplar için gevşek bir şekilde “alt hesaplar” olarak tanımlanan ancak; resmi olarak “Ekstra Üye” olarak adlandırılan hesapları test etmeye başlayacak.

Hesap sahipleri, üye başına ekstra bir aylık ücret karşılığında; hane dışında yaşayan iki ilave üyeyi hesaplarına ekleyecek ve ek bir ücret ödemek zorunda kalacak. Netflix, bu özellikle birlikte mevcut profillerin başka bir hesaba veya kullanıcının izleme geçmişini; favorilerini ve kişiselleştirilmiş önerilerini tutan mevcut bir Ekstra Üye alt hesaba aktarmasına izin verecek.