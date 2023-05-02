New York Hükümeti Bedava 500 Apple AirTag Dağıtıyorlar!

New York City, bugünlerde ücretsiz olarak 500 Apple AirTag dağıtıyor. Şehir yetkilileri, araba hırsızlığında artan vaka sayısıyla başa çıkmak için bu hareketi yapıyor. İşte tüm detaylar.

NYC, şehirdeki otomobille ilgili hırsızlıklarda yıldan yıla yüzde 13’lük artışla başa çıkmaya yardımcı olmak için Apple tarafından üretilen yaklaşık 500 akıllı takip cihazı dağıtıyor. New York Belediye Başkanı Eric Adams, geçen hafta sonu NYPD (New York Polis Departmanı) ile olacak yeni programı duyurdu. Bu nedenle, çelik araba arayan suçluları ve hırsızları caydırmak amacıyla vatandaşlara yaklaşık 500 AirTag dağıtılacak.

500 AirTag, “Association for Better New York” adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş aracılığıyla vatandaşlara bağışlanıyor. Ayrıca Belediye Başkanı Adams, yeni Apple AirTag programını “gerçekten harika bir yaratıcılık” olarak nitelendiriyor.

Benzer şekilde, NYPD Departmanı Şefi, “Arabanızdaki AirTag’ler, çalınması durumunda aracınızı kurtarmamıza yardımcı oluyor. Çalınan arabanızı güvenli bir şekilde kurtarmak için dronlarımızı, StarChase teknolojimizi ve eski moda polis işlerini kullanacağız. Size yardım etmemize yardımcı olun, bir AirTag edinin.” diyor