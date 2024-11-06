Nintendo, Oyun Konsolu Switch 2’yi Doğruladı! İşte Detaylar

Nintento Switch 2 oyun severler tarafından uzun bir süredir beklenmekte ve şimdiye dek konsol hakkında pek çok söylenti ortaya çıktı. Bu bağlamda Nintendo’nun bu yeni konsolunun önümüzdeki birkaç yıl içerisinde piyasaya sürüleceği duyulmuş ancak bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştı. Şimdi ise yeni bir haber geldi ve Nintendo, oyun konsolu Switch 2’yi doğruladı. İşte ayrıntılar…

Nintendo, Oyun Konsolu Switch 2’yi Doğruladı

Oyun dünyasının en çok satan, en beğenilen taşınabilir konsollarından biri olan Nintendo Switch 2017 yılında piyasaya sürüldü. 2019 yılında Switch Lite ve akabinde de 2021 yılında da Nintendo Switch OLED sürümleri pazara sunuldu. Nintendo Switch 2 modeli ise uzun zamandır beklenmekte idi ve bu konsol hakkında şimdiye dek pek çok sızıntı çıkmasına rağmen şirket herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

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Şimdi ise Nintendo sessizliğini bozdu ve X sosyal medya platformundan bir paylaşım ile ilk resmi duyurusunu yapmış oldu. Şirket Nintendo Switch 2’nin 2025 yılının Nisan ayından önce piyasaya çıkmayacağını belirtti. Her ne kadar Nintendo tanıtım tarihi hakkında bir bildirimde bulunmasa da Switch 2’nin geriye dönük uyumlu olacağını da açıkladı.

Nintendo yaptığı paylaşımda Switch 2 modelinin Nintendo Switch sürümü için yazılım oynayabileceğini duyurdu. Bunun yanı sıra şirket Nintendo Switch Online’ın sonraki sürümlerde de bulunacağını aktardı ve yeni konsolun Nintendo Switch ile uyumlu olacağı da belirtildi. Bunların dışında yeni Nintendo taşınabilir oyun konsolu hakkındaki diğer detaylar ise ilerleyen tarihlerde deklare edilecek.

Şirket açıklamalarından anlaşılacağı üzere mali yıl (31 Mart 2025) bitesiye kadar yeni konsol hakkında bir açıklama yapılmayacak. Bu da demek oluyor ki, Switch 2 oyun konsolu 2025 Mayıs ayından önce piyasaya sürülmeyecek. Konsol hakkında daha önce çıkan sızıntılara göre 2024 yıl sonu işaret ediliyordu ancak resmi açıklamalardan anlaşılan 2025 Mayıs’ta önce konsolun çıkmayacağı oldu. Peki Nintendo Switch 2’nin özellikleri nasıl olacak, bakalım…

Beklenen Nintendo Switch 2 Özellikleri

Bilindiği üzere Nintendo Switch 2 özellikleri resmi bir şekilde açıklanmadı ancak daha evvel ortaya çıkan bazı sızıntılar cihazın bazı özellikleri hakkında birtakım bilgiler veriyor. Bu kapsamda cihazın 60 W’lık şarj desteği ile gelmesi ve iki soğutucuya sahip olması bekleniyor.

Gücünü Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239’dan alacak olan Nintendo taşınabilir oyun konsolunun güçlü bir performans sunması bekleniyor. 1280 CUDA çekirdeği, 8 adet Cortex A78 Arm CPU ve 12 GB’lık RAM kapasitesi ile gelecek olan oyun konsolu Nvidia GPU’sunu barındıracak. Söz konusu GPU sayesinde cihaz Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction’ı da destekleyecek.

Nintendo Switch 2’de DLSS Frame Generation teknolojisi bulunmayacak. Performans bakımından Switch 2, Xbox Series S’e benzeyecek. Tüm bunların yanı sıra Nintendo Switch 2 el konsolu özel oyunlarla gelecek. Söz konusu konsol hakkına yeni detaylar ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam ediyor olacağız.