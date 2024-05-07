2017 yılında piyasaya sürülen Nintendo oyun konsolunun yeni nesil versiyonu uzun zamandır konuşulan konulardan biri. Çıkış tarihi hakkında o kadar çok fikir ve tahmin belirtildi ki artık bu konu yılan hikayesine dönmüştü desek, yanlış olmaz sanırım. Büyük başarı yakalayan Nintendo konsolunun yeni nesil versiyonu hakkında şirketten de sonunda bir açıklama geldi ve Nintendo Switch 2 çıkış tarihi açıklandı. Ayrıntılar içeriğimizde…

Nintendo Switch 2 Çıkış Tarihi Sonunda Açıklandı!

Japonya merkezli, çok uluslu elektronik ve video oyun şirketi olan Nintendo’nun oyun konsolu 2017 yılında piyasaya sürülmüş ve oldukça büyük bir başarı yakalamıştır. Büyük bir başarıya imza atan Nintendo Switch 140 milyon satış rakamıyla sektörde en çok tercih edilen konsollardan biri olmuştur. Konsol, satış rakamı bakımından PlayStation 2’nin rekorunu kırmaya oldukça yakın, diyebiliriz.

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Şirket yürüttüğü strateji kapsamında bir yandan yeni rekorlar kırmak için çalışırken bir yandan da yeni planların peşinde yürümektedir. Bu kapsamda yeni nesil konsol için çalışmalarını sürdürmektedir. Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, merakla beklenen Switch 2 ile alakalı açıklamaları ile oyunculara rahat bir nefes aldırdı. Furukawa, yeni nesil Switch konsolunun 2025’in ortalarına doğru piyasaya sürülebileceğini deklare etti.

Nintendo, 2023 yılına ilişkin finansal verilerini açıkladı ve bu açıklamaların yanı sıra ileriye dönük hedeflerinden de söz etti. Hedeflerinin odak noktasında yeni nesil konsolun yer aldığını aktaran Nintendo, bu cihazın 2025 Mart ayı sonu gelmeden çıkarılmasının amaçladıklarını belirtti. Yeni nesil konsolun nasıl adlandırılacağına yönelik henüz bir açıklama bulunmasa da “Nintendo Switch 2” olacağı yönünde tahminler mevcut.

Nintendo Yeni Nesil Konsol 2025 Yılında Geliyor

Söz konusu Nintendo taşınabilir oyun konsolunun 2025 yılında çıkabileceğine yönelik duyumlar daha önce ortaya atılmıştı; belki de bu söylentiler gerçek çıkacak. Shuntaro Furukawa yaptığı açıklamada önümüzdeki Haziran ayında Nintendo Direkt etkinliğinden de bahsetti. Başkan, bu organizasyonda Switch yazılımını konu edineceklerini deklare etti.

Nintendo’nun açıkladığı mali verilere göre Nintendo oyun konsolu satışlarının yavaşlamaya başladığı anlaşılmakta. 2024 yılında Nintendo Switch konsol satışı rakamlarının 13,5 milyon seviyelerine gerilemesi beklenmekte. 2023 yılında bu rakam 15,7 bandında idi. Nintendo’nun yeni konsolunu duyurmasının zamanlaması da stratejik olarak böyle bir zamana getirilmiş olabilir.

Nintendo Switch konsolunun halen oldukça fazla kullanıldığını ve 2023 yılının Nisan ayı ile 2024 Mart ayı arasında 125 milyona yakın aktif oyuncusu bulunduğunu da belirtelim. Nintendo Switch 2’nin performansı bir önceki nesle göre ne seviyede olacak göreceğiz.