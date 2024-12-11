Nintendo Switch 2 Görüntüleri Ortaya Çıktı, İşte Detaylar!

Nintendo Switch 2 hakkında şimdiye dek pek çok iddia ortaya atıldı. Bu kapsamda bazı özellikleri ve çıkış tarihi ile alakalı sızıntılar mevcut. 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Nintendo Switch 2 görüntüleri de ilk defa canlı olarak ortaya çıktı. Nintendo yeni nesil taşınabilir oyun konsolunun tasarımı ve hakkında ortaya çıkan diğer bilgiler içerikte…

Nintendo Switch 2 Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Oyun severlerin en çok beğendiği el konsollarından biri olan Nintendo Switch, 2017 yılında piyasaya sürülmüştü. 2019 yılında konsolun Switch Lite modeli ve 2021 yılında da Nintendo Switch OLED versiyonu kullanıcıya sunulmuştu. Nintendo’nun yeni nesil taşınabilir oyun konsolu Nintendo Switch 2 de uzun zamandır beklenmekte idi ve konsolun birtakım özellikleri daha evvel sızdırılmıştı.

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Nintendo’nun ikinci nesil el konsolu tasarımı sonunca ortaya çıktı. Kısa bir zaman önce cihazın Joy-Con görüntüleri sızdırılmış ve tasarım hakkında bir fikir vermişti. Şimdi ise cihazın bütün detaylarının göründüğü bir video, üçüncü taraf bir şirket tarafından yayınlandı ancak video kısa bir süre içerisinde yayından kaldırıldı. Bu sebeple videonun yanlışlıkla paylaşıldığı düşünülmekte. Her ne kadar kaldırılsa da konsolun tüm detayları gözler önüne serildi.

Bahse konu videoya göre Nintendo Switch 2 tasarımı selef modellerden bariz farklı görünmüyor. Marka yeni nesil konsolda daha ergonomik, kullanımı kolay ve daha şık detaylar eklemiş durumda. Videoda cihazın bir maketi gösterilmekte, konsolun son halinin ise tanıtımda ortaya çıkması bekleniyor. Bahse konu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Nintendo Yeni Nesil Konsol Ne Zaman Çıkacak?

Nintendo Switch 2’nin çıkış tarihi hakkında daha evvel ortaya çıkan sızıntılara göre konsolun 2025 Ocak ayında tanıtılması, 2025 Mart ayında ise küresel çapta piyasaya sunulması bekleniyor.

Özellikleri Neler?

Nintendo Switch 2 özellikleri hakkında bilindiği üzere markanın açıkladığı bir bilgi bulunmuyor. Ancak güvenilir sızıntı kaynaklarından gelen bilgilere göre cihazın NVIDIA Tegra 239 işlemciden gücünü alması bekleniyor. Bu kapsamda konsolda 8 Cortex A78 Arm CPU, 1280 CUDA çekirdeği ve 2 GB’lık RAM belleğin bulunacak.

Nvidia GPU ile gelecek olan konsol Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini de barındıracak. Bunların yanı sıra 60 W’lık şarj desteği ile gelmesi beklenen konsolun ekstra yeni bir soğutucuya sahip olacağı da söylenmekte. Nintendo Switch 2 yeni nesil konsol hakkında sızdırılan bilgiler şimdilik bunlarla sınırlı; yeni detaylar geldikçe sizlerle paylaşıyor olacağız.