Nintendo Switch, Satış Rekorları Kırıyor!

Japon video oyun üreticisi Nintendo bugün 2021’in dördüncü çeyreğine ilişkin satış verilerini yayınladı. Veriler, şirketin şimdiye kadarki en çok satan konsol olarak Wii konsolunu geride bırakan; Switch oyun konsolundan toplam 103.54 milyon adet sattığını gösteriyor. Marka, 2013’te durdurulmadan önce toplam 101.63 milyon adet Wii konsolu sattı.

Nintendo, Switch oyun konsolunu ilk olarak Mart 2013’te piyasaya sürdü. Bu nedenle, konsolun Nintendo’nun en çok satan konsolu olma yolundaki bu muazzam başarıya ulaşması sadece beş yıl aldı. Switch, Wii’nin yanı sıra toplam 102,5 milyon satışla orijinal Playstation’ı da geride bıraktı.

Switch satışları 2021’in dördüncü çeyreğinde düştü, ancak şirket yıllık yaklaşık %8 düşüşle yalnızca 10.67 milyon adet sevk edebildi. Ancak, sadece 3,9 milyon adet kaydeden en son PlayStation 5 ile karşılaştırıldığında Switch; 5 yıldır satışta olan bir cihaz için hala oldukça popüler.

Bununla birlikte, Nintendo Switch’in bu mali yıldaki sevkiyatları için tahminini 1 milyon birim daha düşürdü. Şimdi, Kasım ayında tahmin ettiği 24 milyon olan sevkiyatların 23 milyona düşmesini bekliyor.