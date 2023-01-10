Nio Akıllı Telefonunu Bir Akıllı Saat ile Tamamlayacak

Çinli bir elektrikli araç üreticisi olan Nio, Çin’de Nio Watch ticari markasını tescil ettirmek için başvuruda bulunarak ilginç yeni bir hamle yaptı. Nio şirketinin akıllı saat başvurusu 16 Aralık 2022’de sunuldu ve ticari markayı bilimsel bir araç olarak tanımlıyor ve durum artık “başvuru bekleniyor” olarak listeleniyor.

Nio daha önce akıllı telefon pazarına girdiğini doğrulamıştı ve görünüşe göre aksesuarlar da planları arasında. Geçen yılın Temmuz ayında Nio CEO’su William Li, Fuzhou’da Nio sahipleriyle bir görüşme yaptı ve burada şirketin, Apple’ın yaptığı gibi her yıl yeni bir telefon modeli üreteceğini belirtti.

Nio Watch ticari markasının yalnızca markaya yasal koruma sağlamak için dosyalanmış olması da mümkün olsa da, bir akıllı saat harika bir yardımcı cihaz olacaktır ve elektrikli aracınızla etkileşim söz konusu olduğunda kesinlikle çok fazla faydası olacaktır.

Nio Mobile Technology Co. Ltd., Çin’de geçen yıl 4 Ağustos’ta 100 milyon $ kayıtlı sermaye ile resmen kuruldu. Şirketin faaliyet alanı, hem teknoloji hem de yazılım üretiminin yanı sıra elektronik eşya, mobil cihazlar, giyilebilir cihazlar, yapay zekaya yönelik cihazlar, iletişim cihazları satışıdır.

15 Kasım 2022’de Li, şirketin cep telefonu işinin çok iyi gittiğini ve telefonun 2023’te geleceğini doğruladı. Li, cep telefonu işine girme kararının 5-10 yıllık uzun vadeli stratejik müzakerelerin ardından verildiğini söyledi.