Noise Buds Venus kulaklıklar satışa çıktı!

Dün Noise Luna akıllı yüzüğünü tanıttıktan sonra, marka şimdi Noise Buds Venus adlı aktif gürültü engelleme özelliğine sahip yeni bir çift TWS kulaklığı piyasaya sürdü. Gelin özelliklerine ve fiyatlına bir göz atalım.

Noise Buds Venus

Noise Buds Venus, güçlü ve sürükleyici bir ses deneyimi sunan 10 mm sürücülere sahip. Cihazlarınıza istikrarlı ve güvenilir bir bağlantı sağlayan Bluetooth v5.3 bağlantısı sunuyor. SBC ve AAC codec desteği ile yüksek kaliteli ses akışının keyfini çıkarabilirsiniz.

Kulaklıklar, müziğinizi ve aramalarınızı kolayca yönetmenizi sağlayan kullanışlı dokunmatik kontrollere sahip. Gürültülü ortamlarda bile net ve canlı aramalar sağlayan Çevresel Gürültü Engelleme Teknolojisini içeren bir dörtlü mikrofon kurulumuyla birlikte geliyor. Aktif gürültü önleme (ANC) özelliği, 30dB’ye kadar dış gürültüyü engelleyerek huzurlu bir dinleme deneyimi sağlıyor.

Kulaklıkların öne çıkan özelliklerinden biri de etkileyici pil ömrü. ANC olmadan toplam 40 saate kadar oynatma süresi ve tek bir şarj 7 saat sürekli kullanım sunuyor. Instacharge hızlı şarj desteği sayesinde sadece 10 dakikalık şarj, 120 dakikalık ek oynatma süresi sağlıyor.