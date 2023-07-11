Çocuklara özgü Nokia T10 Kids Edition tablet satışa çıktı

Nokia, Nokia T10 Kids Edition Android tabletini Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde duyurdu Yeni çocuk tableti, Eylül 2022’de tanıtılan Nack modelinin bir başka versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Nokia, Eylül 2022’de Hindistan’da duyurulan Nokia T10 tableti piyasaya sürdü. Daha bu Mayıs ayında şirket, Android 13 güncellemesini tamamladı ancak, bu tablet hala Android 12 arayüzü ile geliyor.

Nokia T10 Kids Edition, düşme sırasında cihazı korumak için tasarlanmış renkli polikarbonat bir kılıf kullanıyor. Bu koruyucu kılıfın tabletin yanlışlıkla yere düşme olasılığını azaltan bir tutma kısmı var.

Koruyucu kese dışında, cihaz normal Nokia T10’un tüm özelliklerini koruyor gibi görünüyor. Buna UNISOC T606 işlemci dahil. İşlemci, yerleşik 32 GB dahili depolama varken 3 GB RAM ile geliyor.

Tablet, 1280 x 800 piksel HD çözünürlüğe sahip 8 inçlik bir LCD ekrana sahip. Ayrıca çift stereo hoparlör ve IPX2 koruması ile birlikte geliyor. Optik olarak ön tarafta 2 MP’lik bir selfie kamerası bulunurken, arka tarafta ise tablette 8 MP’lik bir kamera yer alıyor.

Yazılım açısından Nokia T10 Kids Edition, daha önce de belirtildiği gibi Android 12 ile donatılmış. Nokia, üç yıla kadar aylık güvenlik güncellemeleri sunuyor. Ek olarak, tablette yerleşik bir Google Kids Space uygulaması var. Google Family Link uygulaması da önceden yüklenmiştir ve bu da ebeveynlerin çocuklarının kullanım süresini kontrol etmelerini sağlıyor.