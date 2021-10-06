Nokia T20 10.4 İnç Tablet, Wi-Fi ve 4G Seçenekleriyle Tanıtıldı

Bir Nokia telefonundan beklediğiniz her şey, ancak tablet biçiminde. Neden şimdi bir tablet serisi tanıttıklarını düşündük ve şu cevabı bulduk; Eh, mevcut durum nedeniyle geçen yıl tablet sevkiyatları 2014’ten beri ilk kez arttı. Bu yıl tabletler için de güçlü başladı.

Nokia T20 tablet için eylem planını oluşturmuşa benziyor. Evden tüm gün çalışmayı eksiksiz sürdürmek için uzun bir pil ömrüne ve hızlı şarja sahip olmalı, görüntülü aramaları idare etmeli, küçükler için Çocuk Alanı ve ebeveyn kontrolleri sunmalıdır ve güvenli ve uzun ömürlü olmalı.

Bu yeni tablet 8.200 mAh pil ile çalışıyor. Resmi rakamlara göre T20’nin yaklaşık 15 saat kullanım ömrü olması gerekiyor. Bu, tam bir iş/okul günü geçirebileceği ve kısa bir süre de oyun için vakit kalacağı anlamına gelir.

Bütün gün aramalarda ya da görüntülü sohbetlerde vakit harcıyorsanız, kelimenin tam anlamıyla – tablet yaklaşık 7 saat kesintisiz çalışabilir. Ayrıca hafta sonu eğlence için 10 saat film izleyebilirsiniz. Şarj işlemi, 15W adaptör ile USB-C üzerinden yapılır. Kutunun içerisinden yalnızca 10W şarj cihazıyla geleceğini unutmayın.

Nokia T20, 2.000 x 1.200 piksel (15:9) çözünürlüğe sahip 10,4” LCD ekrana sahiptir. Parlaklık artırma modu ile 400 nit tipik parlaklık vaat ediyor. Ayrıca, sertleştirilmiş cam ile korunmaktadır.

Tablet, Android 11‘i 1.8GHz’de iki Cortex-A75 çekirdeği ve yine 1.8GHz’de altı A55s ile bir Unisoc Tiger T610 yonga setinde (12nm) çalıştırıyor. Bu yonga seti o kadar da güçlü değil, ancak güç açısından verimli ve burada odak noktası da tam olarak buydu. Bu cihazı 3GB veya 4GB RAM ve 32GB veya 64GB depolama alanıyla alabilrsiniz. Ayrıca bir microSD kart ile bu alanı arttırma imkanınız da var.

T20, Nokia G serisi ile aynı destek vaadini taşıyor. Bu, 2 yıllık işletim sistemi güncellemeleri ve 3 yıllık aylık güvenlik yamaları anlamına gelir. Tablet, Android Enterprise Recommended’in bir parçasıdır ve HMD, bir tablet filosunu dağıtmak, bunları uzaktan yönetmek ve 180’den fazla ülkede dolaşımda bile güvenli veri bağlantısına sahip olmak için araçlarla şirketlere satışını genişletiyor.

Tablet stereo hoparlörler, iki mikrofon ve 3,5 mm kulaklık jakı ile donatılmıştır. Görüntülü aramalar için önde 5 MP, arkada ise 8 MP kamera bulunuyor. Ön kamera, görüntülü aramalar için optimize edilmiştir ve yüz tanıma kilidi bulunur.

HMD Global, tablet düşünülerek tasarlanmış birkaç aksesuar hazırladı. İlk ikisi sağlam bir kasa ve bir kapaklı ve yerleşik kickstandlı sağlam bir kılıftan oluşuyor. Bunlar, hareket halindeyken veya düşürdüğünüzde tableti güvende tutar. İkincisi, bir video görüşmesi veya bir film izlemek için hızlı bir şekilde katlanabilir. Ayrıca, görüşme sırasında gürültü bastırma özelliğiyle büyük ve küçük kulaklara eşit şekilde uyacak şekilde tasarlanmış Nokia Micro Earbuds Pro da vardır.

T20’nin iki sürümü vardır – Yalnızca Wi-Fi ve 4G. Evde kullanmak için bir tablet mi yoksa hareket halindeyken bu işi yapması gereken bir şey mi kullanmak istediğinize bağlı. Ayrıca Wi-Fi 5 (ac) ve Bluetooth 5.0 desteği de var.

Nokia T20 (Wi-Fi) 3/32GB modeli için 200€’dan, 4G LTE modeli ise 240€’dan başlayacak.