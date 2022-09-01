Nokia T21 Tablet Görücüye Çıktı – İşte Özellikleri

HMD Global, Nokia T21 adlı yeni bir Nokia tableti resmi olarak tanıttı. Yeni tablet, geçen yıl piyasaya çıkan T20’den bir tık daha üst özellikler vaat ediyor. Tablet, iyi özellikler yanı sıra harika bir tasarıma sahip.

Teknik özellikler açısından Nokia T21, %60 geri dönüştürülmüş plastik kapağa sahip sağlam bir alüminyum gövde kullanıyor. Tablet, 2000 x 1200 piksel çözünürlüğe ve 400 nit parlaklığa sahip 10,36 inç IPS LCD ekranla geliyor. Ekran, koruma için sertleştirilmiş camla kaplanmış.

T21, Mali-G57 GPU’lu bir UNISOC T612 sekiz çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor. İşlemci, 4GB LPDDR4 RAM ile eşleştirilirken 64GB ve 128GB depolama seçenekleri bulunuyor. Depolama, microSD ile 512 GB’a kadar genişletilebiliyor.

Tablet, Android 12 işletim sisteminde çalışıyor ve şirket, iki yıllık Android yükseltmeleri ve üç yıla kadar aylık güvenlik güncellemeleri sunmayı vaat ediyor. Yerleşik diğer özellikler arasında NFC desteği, stereo hoparlör ve 3,5 mm ses girişi bulunuyor.

Kamera açısından tablet, LED flaşlı 8MP otomatik odaklı bir arka kamera barındırıyor. Selfie’ler için cihaz 8MP ön kamera ile birlikte geliyor. Cihaz ayrıca IP52 toz ve su sıçramasına karşı dayanıklılık ile birlikte geliyor. Tablet gücünü, 18W hızlı şarj desteğine sahip 8200mAh pilden alıyor.

Nokia T21 tablet, Wi-Fi ve 4G/LTE seçenekleriyle satışa çıkıyor. Tek bir renk seçeneğiyle geliyor. Tabletin fiyatı, 239 eurodan başlıyor. Tablet, dünya genelinde yalnızca belirli pazarlarda satışa çıkacak.