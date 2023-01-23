Nokia ve Samsung, 5G patent lisans anlaşması imzaladı

Nokia ve Samsung, Koreli teknoloji devinin Nokia’nın “5G ve diğer teknolojilerdeki temel teknolojilerini” kullanmasını sağlayacak 5G patent teknolojisi konusunda yeni bir anlaşmaya vardı. İki şirket daha önce benzer bir anlaşma imzalamıştı ve bu anlaşmanın sona erme süresi Aralık 2022’di.

Yeni anlaşmaya göre, Samsung’un Nokia’ya 1 Ocak 2023 başlangıç tarihi ile uzun yıllar boyunca telif hakkı ödemesi yapmasını sağlayacak. Anlaşmanın fiili şartları gizli tutulduğu için açıklanmadı.

Samsung is a leader in the smartphone industry, and we are delighted to have reached an amicable agreement with them. The agreement gives both companies the freedom to innovate and reflects the strength of Nokia’s patent portfolio, decades-long investments in R&D and contributions to cellular standards and other technologies. – Jenni Lukander, President of Nokia Technologies

Nokia her ne kadar akıllı telefon kategorisinde çöküş yaşasa da şu anda 20.000’den fazla patent ailesine sahip olup bunların 4.500’ü 5G teknolojisi için olduğu bilinmektedir. Şirket, 2000 yılından bu yana Ar-Ge’ye 130 milyar Euro’nun üzerinde yatırım yaptı ve karşılığını aldığını söylemek mümkün.

Ek kaynaklar

Web sayfası: Lisanslama https://www.nokia.com/licensing/