Nokia Yeni Telefon Görüşmesi Teknolojisiyle Çığır Açacak!

Nokia’nın CEO’su Pekka Lundmark, “sarsıcı ses ve video” adı verilen yeni bir teknolojiyi kullanarak telefon görüşmesi yaptı. Şirkete göre yeni arama teknolojileri, aramanın kalitesini artırıyor ve daha gerçekçi bir dinleme deneyimi için üç boyutlu bir etki ekliyor. Gösteri görüşmesi Finlandiya’nın Dijitalleşme ve Yeni Teknolojiler Büyükelçisi Stefan Lindström ile yapıldı.

Nokia, yeni 3D arama yönteminin yakında standart haline gelmesini bekliyor. Bu nedenle ağ sağlayıcılarını, yonga seti üreticilerini ve cep telefonu üreticilerini en son teknoloji üzerinde çalışmaya ve ürünlerine ‘kapsamlı’ arama özelliğini uygulamaya teşvik ettiler.

Bu yeni gelişmenin amacı Google’ın Project Starline projesine benziyor. Ancak Nokia’nın sürükleyici arama teknolojisinin gereksinimleri Google’ınkinden daha az. CEO sesli aramanın geleceğini etkili bir şekilde gösterdi. Bildirildiğine göre 2G çağrısının gösterimi sırasında da oradaydı.

Hem aramanın temelindeki teknoloji hem de nihai sonuç, uzun bir süre büyük ölçüde aynı kaldı. Çağrı, teknoloji ilk geliştirildiğinde iletim için gerekli olan dosya boyutunu küçültmek için yoğun sıkıştırma kullandı. Mevcut altyapı ile çok kanallı yüksek kalitede ses aktarımı mümkün olsa da hala monofonik sistemi kullanıyoruz. Nokia’nın 3D ses tabanlı kapsamlı arama özelliğinin, arama teknolojisine önemli bir katkı sağlamasının nedeni bu.

Nokia’nın en son katkısı yalnızca karşı taraftaki konuşmacıyı duymanıza olanak sağlamakla kalmayacak. aynı zamanda diğer uçtaki ortamı görselleştirmenize de olanak tanıyor. Nokia’nın başkanı Jenni Lukander, “Bu, günümüzde akıllı telefonlarda ve PC’lerde kullanılan monofonik telefon sesinin kullanıma sunulmasından bu yana, canlı sesli arama deneyiminde ileriye doğru atılmış en büyük adımdır” dedi.

Bu yeni arama yönteminin avantajlarından biri de 3D efektini deneyimlemek için özel ses cihazlarına ihtiyaç duymaması. Sürükleyici etkiyi yaratmak için yalnızca stereo mikrofon kurulumu gerektiği bildiriliyor; bu, neredeyse tüm yeni akıllı telefonlarda zaten mevcut.