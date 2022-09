Nothing Phone 1 İnceleme

Nothing Phone son zamanlarda birçok kişinin dilinde. Şirketin CEO’su Carl Pei, söylentilere konu olan bir ürün için beklenmeyen, ancak doğru hissettiren basit, dolaysız bir sunumla dünyayı Nothing Phone 1 ile tanıştırdı.

Şirketin ilk akıllı telefonu, basit bir kurala göre yapılmış gibi görünüyor. Nothing Phone 1 özelliklerine baktığımızda, yeniliği ve ihtiyacınız olan her şeyi bir ihtişamla bir araya getiriyor. Biz de bu yazımızda Nothing Phone 1‘i tüm detaylarıyla masaya yatırıyoruz.

Tasarım

Nothing Phone 1, şu anda mevcut olan başka hiçbir telefona benzemiyor. Elbette, ön ve arka kısımdaki camlar metal bir kasa oluşturuyor ancak telefonun arkası şeffaf. Bu nedenle, dahili bileşenleri gösteriyor ve Nothing’in süslü Glif LED ışıkları ile aydınlatılıyor. Telefon siyah veya beyaz renk seçenekleriyle geliyor, 8,3 mm kalınlığında ve 193 gram ağırlığında. Tek elle kullanmak oldukça basit çünkü çok hacimli veya kalın değil. Ve çoğu cebe ve çantaya sorunsuz bir şekilde sığıyor. Düz kenarlı metal gövde çok kaygan görünüyor.

Nothing Phone 1’in şeffaf arkası mükemmel görünüyor. Telefonun tüm cesareti aslında örtülü ve kablosuz şarj bobini gösterideki tek çıplak bileşen olarak bırakılıyor. Bu ilk başta bazı insanları hayal kırıklığına uğratabilir, ancak gerçekte bu iyi bir şey.

Nothing, başka hiçbir şeye benzemeyen ve etkinleştirildiğinde gerçekten göze çarpan benzersiz bir öğeye sahip bir telefon tasarlamış. Bunun mütevazi bir başlangıçtan gelen ilk telefon olduğu düşünüldüğünde, inanılmaz derecede sağlam ve iyi yapılmış hissettiriyor.

Ekran

Nothing Phone 1’in ön tarafında 2400 x 1080 piksel çözünürlük, 10 bit renk, HDR10+ sertifikası, 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ve maksimum 120Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç OLED ekran bulunuyor. Telefon varsayılan olarak 60Hz yenileme hızı sunuyor ancak bunu değiştirebilirsiniz. 120Hz’ye geçmek, kaydırma sırasında gözle görülür bulanıklığı ortadan kaldırıyor.

OLED panel, cama ve etrafındaki eşit büyüklükteki çerçevelere çok yakın. Telefona modern, tek tip bir görünüm kazandırıyor. Görüş açıları da çok iyi ve çoğunlukla ekran güneş ışığında görünüyor ve kullanılabiliyor. Tıpkı kamera gibi, ekranın tonu, renk dengesi ve genel performansı da iPhone ile uyumlu olacak şekilde ayarlandı. iPhone 13 Pro ile yan yana koyduğunuzda, gölgelerde olağanüstü ayrıntılar ve parlak, canlı renklerle her biri aynı doğal görünüme sahip olduğundan, onları ayıracak neredeyse hiçbir şey yok.

Teknik Özellikler ve Donanım

Phone 1’in piyasaya sürülmeden önceki en tartışmalı yönlerinden biri, Nothing’in yonga seti seçiminin ortaya çıkmasıydı; şirket, daha eski bir yedinci nesil Qualcomm işlemcinin ayarlanmış bir sürümünü kullanıyor: Snapdragon 778G Plus.

İşlemci, temel 8GB RAM ile geliyor, ancak en üst seviye model 12GB‘a sahip olabilirken, kablosuz (15W’a kadar) ve ters kablosuz (5W’a kadar) şarj desteğinin dahil edildiğini gösteriyor.

4500 mAh pil, tam bir günlük kullanımı kolayca geçirmenizi sağlıyor ve Snapdragon 778G+ işlemci, çoğu aktiviteye ayak uyduruyor, hatta yoğun oyunların ve çoğu günlük görevin üstesinden kolayca geliyor.

Phone 1 Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2’yi destekliyor, yerleşik NFC’ye sahip ve aynı anda iki SIM kartla çalışabilir. Ayrıca stereo hoparlörleri de var, ancak alttan bir hoparlör ve bir kulaklık kombinasyonunu kullanan birçok telefonda olduğu gibi, bunlardan gelen ses tam olarak eşit değil.

Kamera

Nothing Phone 1’in arkasında, optik görüntü sabitleme (OIS), elektronik görüntü sabitleme (EIS) ve f/1.88 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel Sony IMX766 ana kamera var. Ayrıca EIS ve f/2.2 diyafram açıklığına sahip 50 MP Samsung JN1 geniş açılı kamera da bulunuyor. Bu doğru, sadece iki kamera.

Phone 1 güzel fotoğraflar çekebiliyor. Doğal bir renk paletine yöneliyor ve sosyal medyaya anında paylaşım yapmak isteyenleri çekmek için tasarlanmış birçok orta seviye kamerada görülen doygunluktan uzaklaşıyor. Phone 1’in kamerası, daha nüanslı ve biraz daha incelikli. Hâlâ mavi gökyüzünü güçlendiriyor, ancak önemli ölçüde yeşili çoğunlukla dokunulmadan bırakarak daha gerçekçi sahneler sağlıyor.

Selfie’ler için Phone 1, 16 MP’lik bir selfie kamerası kullanıyor. Fotoğraflar cilt tonunu ve ayrıntıyı iyi yakalıyor ve portre modu yapay bulanıklığı ile fena değil, kenar tanıma çok iyi. İnsanların fotoğraflarını çekmek için arka kamerayı kullanırken, daha sert flaş yerine Glif ışıklarını dolgu ışığı olarak kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Nothing Phone 1’in kamerasında hala eksikler var, çünkü bazı yazılım güncellemelerine rağmen tutarsız kalıyor. Bununla birlikte, Nothing Phone 1 ile çekilen fotoğrafların çoğunun paylaşılabiliyor ve dikkat çekici olduğunu düşünüyorum ancak geniş açılı kamerayı kullanırken HDR efektinin çok fazla devreye girdiği ve kameraya tamamen güvenmenizi engellediği zamanlar var.

Telefonun Artıları ve Eksileri

Artıları:

+Clean Nothing OS Android tabanlı kullanıcı deneyimi

+Baş döndürücü şeffaf tasarım ve glif aydınlatma

+İyi fiyat/performans dengesi

Eksileri:

-Kullanıcı arayüzü iyileştirme gerektiriyor

-Daha eski, orta sınıf işlemci

-Eksik pil ömrü

Alınır Mı?

Çok pahalı olmayan çok yönlü bir telefon istiyorsanız alın;

Pil ömrünün çok iyi olmadığından emin olun, ancak Phone 1 hızlı bir şekilde şarj oluyor ve birinci sınıf kalitesine inanamayacak bir fiyatla; dengeli bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Nothing’in hikayesine ve Phone 1’in amacına inanıyorsanız alın;

Nothing, inanılmaz derecede rekabetçi ve aşırı doymuş bir pazarda işleri farklı şekilde yapmaya çalışan küçük bir şirket değil. Phone 1, bu yaklaşımın mükemmel bir örneği; eksantriklikleri ile bir sohbet başlatmak ve kullanıcıları memnun etmek için tasarlanmış.