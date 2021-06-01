Nvidia GeForce RTX 3080 Ti ve 3070 Ti Ekran Kartlarını Tanıttı

Nvidia, yeni ayı en yeni masaüstü GPU’larını – RTX 3080 Ti ve 3070 Ti‘yi tanıtarak başlattı. Geçmiş Ti yinelemelerinde olduğu gibi, yeni kartlar, en son Triple-A oyunlarına ayak uydurmak için daha fazla VRAM ve iyileştirilmiş performans ile normal RTX 3080 ve 3070‘e göre bir yükseltmeyi içeriyor. Her iki yeni grafik kartı da ışın izleme, DLSS ve Reflex teknolojileri gibi Nvidia özelliklerini sunuyor.

RTX 3080 Ti, 1,67 GHz’e kadar hızlarda çalışır ve 10.240 CUDA çekirdeği ve 80 GPU kümesi sunar. RTX 3070 Ti, 6.144 CUDA çekirdeği ve 48 RT çekirdeği ile 1.77Ghz’lik bir destek saat hızına sahiptir. Her iki grafik kartı da ikinci nesil RT çekirdekleri ve üçüncü nesil Tensör çekirdekleriyle birlikte gelir. RTX 3080 Ti, 384-bit arayüzlü 12GB GDDR6X VRAM alırken, 3070 Ti bunun yerine 8GB 256-bit ile geliyor. Her ikisi de 350W’a kadar güç kullanıyor.

Geforce RTX 3070ti

Nvidia, önceki nesil muadillerine kıyasla her iki yeni kartta da 1.5 kata kadar daha iyi performans olduğunu iddia ediyor. RTX 3080 Ti‘nin yurt dışı fiyatı 1.199 $‘dır ve 3 Haziran’dan itibaren tüm dünyada satışa sunulacaktır. RTX 3070 Ti, 10 Haziran’dan itibaren 599 $‘a perakende satış yapacak. Son birkaç yılda GPU’larda olduğu gibi, kullanılabilirlik muhtemelen sınırlı olacaktır. Birde bitcoin madencileri düşündüğümüzde bulunabilirlik daha da zor olacak gibi.