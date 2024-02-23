Nvidia Huawei’yi Başlıca Rakiplerden Birisi Olarak Gördü

Mozart’ın Die Zauberflöte (Sihirli Flüt) ve bazı Pink Floyd albümleri dışında yapay zeka, bir medeniyet olarak şu anda sihre olabildiğince yakın. Ancak sihrin gerçekleşmesi için AI çiplerine ihtiyacımız var; AI ışıklarını açık tutan ve örneğin Galaxy S24’teki Galaxy AI araçlarının düzgün çalışmasını sağlayan eksiksiz bir AI altyapısı var.

Huawei yapay zeka konusunda yükselişini sürdürüyor

Şu anda Nvidia yapay zeka pazarına hakim durumda ancak ileride rekabet var. Reuters’in haberine göre Nvidia, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yaptığı başvuruda ilk kez Huawei’yi yapay zeka çipleri üretim alanında en iyi rakiplerden biri olarak tanımladı.

Bu, Biden yönetiminin Çin’in en büyük yaptırımlara sahip çip üreticisi SMIC’e yönelik baskıyı artırdığının anlaşılmasından yalnızca birkaç saat sonra geldi. ABD’li yetkililer, SMIC’in en gelişmiş fabrikasının Amerika’dan daha fazla ithalat almasını engellemeye hazırlanıyor. Konuya aşina olan kişiler bunun nedeninin SMIC’in Huawei Mate 60 Pro için gelişmiş bir çip üretmesi olduğunu söyledi.