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Nvidia RTX 4090 GPU Nihayet Çıktı – Tüm Yenilikler

Yeni NVIDIA RTX 4090 yepyeni teknolojileri, yeni geliştirmeleri ve genel GPU performansında büyük bir artışı beraberinde getiriyor. Özellikle ışın izleme ve derin öğrenme süper örnekleme (DLSS) performansında büyük iyileştirmelerle yeni nesil oyunları desteklemeyi amaçlıyor.

Ayşen Sıla

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Nvidia’nın RTX 4090’ı, Ada Lovelace mimarisine dayanan yeni nesil Nvidia grafik kartlarının yeni amiral gemisi olarak karşımıza çıkıyor. Yeni teknolojileri, yeni geliştirmeleri ve genel GPU performansında büyük bir artışı beraberinde getiriyor. Özellikle ışın izleme ve derin öğrenme süper örnekleme (DLSS) performansında büyük iyileştirmelerle yeni nesil oyunları desteklemeyi amaçlıyor. Şüphesiz satın alabileceğiniz en güçlü GPU’ların başında geliyor, Nvidia RTX 4090 hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu yazımızda derledik.

Fiyat ve Çıkış Tarihi

Nvidia, bugün GTC açılışında RTX 4090’ı piyasaya sürdü ve yeni kartın 12 Ekim’de 1.599 dolar fiyatla piyasaya çıkacağını açıkladı.

Bu fiyat, önerilen orijinal tahminlerden çok daha düşük, bazı raporlar 2.000 doların üstünde olacağını iddia ediyor. Bununla birlikte, Nvidia’nın RTX 3080, 3070 ve 3060‘ı tanıtmaya devam etmesinden, bir süre daha düşük seviyeli Lovelace kartlarına sahip olmayabileceği, bunun yerine GPU serisini o zamana kadar güçlendirmek için RTX 3000 serisinin mevcut stokunu kullanacağını belirtti.

nvidia-rtx-4090

Özellikler

Nvidia’nın RTX 4090’ı piyasaya sürmesi sadece kartın en önemli özelliklerini ortaya çıkardı, ancak kısa bir süre sonra tam bir teknik özellik sayfası geldi ve son aylardaki birçok söylentiyi doğruladı.

KarşılaştırmaRTX 4090RTX 3090
MimariAda LovelaceAmper
İşlem düğümü4nm TSMC8nm Samsung
CUDA çekirdekleri16.38410.496
Işın izleme çekirdekleri144 3. nesil82 2. nesil
Tensör çekirdekleri576 4. nesil328 3. nesil
Temel saat hızı2235 MHz1394 MHz
Saat hızını artırın2520 MHz1695 MHz
VRAM GDDR6X24 GB24 GB
Bellek hızı21 Gbps19,5 Gbps
Bellek Veri Yolu384 genişlik384 genişlik
TDP450W350W

RTX 4090, Nvidia’nın en son TSMC 4nm işlemine dayanan yeni Ada Lovelace mimarisine dayanıyor. Bu, benzeri görülmemiş bir verimlilik ve çok daha kompakt bir tasarım sağlıyor. RTX 4090, RTX 3090’dan %50’den fazla CUDA çekirdeğine sahip ve saat hızlarını önemli ölçüde artırırken bunu yönetiyor. 384 bit genişlikte çalışan 24 GB GDDR6X ile bellek yapılandırmaları hemen hemen aynı. Nvidia, yeni kartın belleğinin hızını henüz açıklamamış olsa da, RTX 3090 Ti ile aynı 21Gbps hızında çalıştığı söyleniyor.

4090’ın güç gereksinimleri, bazı söylentilerin önerdiği ölçüde olmasa da, beklendiği gibi arttı. 450W’da, RTX 3090’dan 100W daha fazla, ancak RTX 3090 Ti ile aynı.

nvidia-rtx-4090

Nvidia, Lovelace GPU’nun yeni nesil RT ve tensör çekirdeklerinden faydalanacağını da doğruladı. Her ikisinin de sayısını henüz açıkça doğrulamadı, ancak bir grafik, RTX 4090’da her ikisinin de sayısını büyük ölçüde artırdığını öne sürdü.

Verim

Çok daha fazla CUDA çekirdeği, daha yüksek saat hızları ve yeni nesil RT ve tensör çekirdekleri ile RTX 4090’ın oyun performansında büyük bir artış sağlaması şaşırtıcı değil. Kesin iddialarda bulunmak için üçüncü taraf kıyaslamalarını beklemek istesek de, Nvidia genel rasterleştirme, ışın izleme ve özellikle yeni DLSS 3 yükseltme algoritmasından yararlanırken çok şey vaat ediyor.

Nvidia, RTX 4090’ın genel oyunlarda RTX 3090’ın performansının yaklaşık iki katı ve DLSS 3 kullanıldığında ışın izlemeli oyunlarda dört katına kadar performans sunması gerektiğini iddia ediyor.

nvidia-rtx-4090

Ham performans açısından Nvidia, Lovelace GPU serisinin 90 TFLOP ham hesaplama performansı sunacağını iddia ediyor. Bu, ortalama bir oyuncu için pek bir şey ifade etmiyor, ancak dikkate değer çünkü Nvidia, RTX 3080’i piyasaya sürdüğünde, yalnızca 30 TFLOP shader performansı sağlayabileceğini iddia etti.

Nvidia’nın GTC’de gösterdiği kısa oyun gösterileriyle ve GPU’lar arasında kare hızı karşılaştırması olmadan en iyi adımını atacağına şüphe yok, yeni kartın ne kadar güçlü olduğu henüz belli değil. Ancak çok güçlü olacak ve yeni nesil grafik kartlarının yapabileceklerinin tonunu belirleyecek.

Güç

nvidia-rtx-4090

Geliştirilmesi sırasında RTX 4090’ı çevreleyen, özellikle ne kadar güç gerektireceği ve ne kadar ısı yayacağı hakkında bir sürü söylenti vardı. RTX 4090 hala zorlu bir kart olmasına rağmen, söylentilerin biraz abartılı olduğu ortaya çıktı.

Nvidia, bu grafik kartını çalıştıran herkes için minimum 850W güç kaynağı önerir, ancak 450W güç çekişi RTX 3090 Ti tarafından zaten olandan daha fazla değil, yani önceki nesle göre çok büyük bir artış değil.

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