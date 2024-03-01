Nvidia’nın Blackwell mimarili ekran kartlarının performansı performans anlamında tahmin edilenden daha yüksek olabilir. Bu yeni GPU’lar AMD ile rekabette Nvidia’yı öne taşıyacak gibi görünüyor. Nvidia’nın hali hazırda piyasada bulunan en güçlü GPU’su bilindiği üzere RTX 4090. Ancak üzerinde çalışılan ve çıkışı yaklaşan RTX 5090 çok daha yüksek bir hız seviyesine sahip olacak gibi görünüyor. Yeni gelen duyumlara göre Nvidia RTX 5090 performansı yüzde 70 artırıyor.

Nvidia RTX 5090 Performansı Yüzde 70 Artırıyor

AMD ile Nvidia arasındaki ekran kartı rekabeti yavaşlamıyor. Nvidia’nın yeni çıkacak olan GPU’su AM’nin işini zora sokacak gibi görünmekte. Nvidia Blackwell yapısı ile piyasaya çıkacak olan GeForce RTX 5090 performansı Nvidia’nın piyasada bulunan en hızlı ekran kartı RTX 4090’dan bile yüzde 70 oranında daha iyi performansa sahip.

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Nvidia’nın 5000 serisi ekran kartları hakkında gelen duyumlara göre şirket, bahse konu ekran kartlarının hiçbirinde tam kalıp GPU kullanmayacak. Bu durumda iddiaların doğru çıkıp çıkmama durumu GB2002 ekran kartının ne kadarını kullanacağına da bağlı. Moore’s Law is Dead’in söylemlerinden doğan yüzde 70’lik performans artışı gerçek olacak mı göreceğiz. Ancak eğer bu gerçekleşirse AMD’nin rekabette zorlanma ihtimali bulunuyor. Bununla birlikte bahse konu performans artışı elbette ütopik bir durum değil, zira RTX 3090’dan 4090’a geçerken de benzer söylemler yapılmıştı.

Bu haberlere karşın AMD tarafındaki söylemler ise Nvidia’nın bu yeni ürününe bir rakip çıkarmayacağı şeklinde. Hali hazırda AMD’nin en güçlü ekran kartı Radeon RX 7900 XTX. AMD’nin bu ekran kartı bile daha çok Nvidia 4080 performansına yakın. Şimdi marka RTX 5090’a da rakip çıkarmazsa, piyasa Nvidia’ya kalacak denilebilir. Aslında bu haber en çok tüketici için olumsuz bir durum. Çünkü rakip olmadığında Nvidia fiyat konusunda baskı hissetmemiş olacak. Her sektörde rekabet en çok tüketiciye yarar, o yüzden AMD’nin yarıştan çekilmemesinde fayda var.

AMD Nvidia’nın bu yeni ürününe muadil çıkarmazsa, RTX 5090 fiyatı 2 bin dolar seviyelerinde gerçekleşebilir. Hali hazırda RTX 4090 1600 dolar civarlarında bir fiyatla piyasada yer edinmiş durumda.

Nvidia RTX 5090 Ne Zaman Piyasaya Çıkacak

Nvidia’nin Blackwell tabanlı ekran kartlarını 2024 yılı sonunda ya da 2025 yılı başlarında pazara çıkarması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Nvidia RTX 5000 serisinden öncelikle 5080 ve 5090 GPU’larını piyasaya sürmesi, alt kartların ise ilerleyen zamanda çıkarması bekleniyor.

Nvidia RTX 4090 ile 5090 Arasındaki Farklar

Nvidia GeForce RTX 4090 ile 5090 arasında ne derece bir fark olacağı da kullanıcı tarafından merak edilmekte. Bu kapsamda daha önce gelen duyumlara göre Nvidia RTX 5090, 4090’dan yüzde 50 daha fazla çekirdeğe sahip olabilir. RTX 5090 GPU’su bellek bant genişliği kapsamında yüzde 52’lik bir fazlalık, L2 önbellek değerinde yüzde 78’lik bir artış ve bellek frekansı kapsamında ise yüzde 15 artış beklenmekte. Bunların yanı sıra 5090’da DisplayPort 2.1, 384 bit veri yolu üzerinde GDDR7 bellek ve PCIe 5.0 desteği bulunabilir. Nvidia RTX 5090 özellikleri ilerleyen zamanda daha da netleşecektir.