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NVIDIA GeForce 551.61 sürücüsünü yayınladı. Bu yeni güncelleme kontrol panelinde büyük bir değişim yaratırken RTX HDR de sağlamakta. Ekran kartı alanında sektörün lider markalarından biri olan Nvidia yeni güncellemesi ile oyun grafiklerinde harikalar yaratıyor. Ekran kartı kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik güncellemelerle performans artışı sağlamaya çalışan markanın yeni güncellemesi GeForce 551.61 WHQL hakkında ayrıntılı bilgi içeriğimizde…

Nvidia Yeni Güncellemesi ile Oyun Grafiklerinde Harikalar Yaratıyor

Ekran kartı alanının güçlü aktörlerinden biri olan Nvidia, ekran kartı sahiplerine yönelik performans artışı sağlamak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Markanın yeni güncellemesi GeForce 551.61 sürücüsü ile birtakım hata düzelmeleri yapılırken, aynı zamanda da RTX HDR özelliği de kullanıcılara sunuldu. Bununla birlikte Nvidia uygulaması devreye sokularak Nvidia Kontrol paneli tamamen yenilendi.

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GeForce 551.61 WHQL adı ile piyasaya sürülen bu yeni güncelleme, yeni paket ekran kartlarında var olan pek çok sorunu çözmekte. Büyük bir eksiklik olan RTX HDR desteği de bu güncelleme kapsamında sağlanmaya başladı. RTX DHR desteği kapsamında oyun içeriği tensör çekirdekleri ile sinir ağlarından faydalanılarak analiz edilebilmekte ve oyun HDR seviyesine çıkarılabilmekte.

Nvidia’nın bahse konu yeni sürümü bunların yanı sıra deneysel bazı özellikler de içermekte. Bu güncelleme ile kontrol paneli de detaylı bir arayüz ile değişmiş oldu. Bu değişim neticesinde Kontrol paneli ile GeForce Experience artık tek bir uygulama ile kullanılabilir duruma geldi.

Nvidia GeForce 551.61 WHQL ile RTX DHR Desteği Sunuyor

Markanın söz konusu güncellemeler hakkında yaptığı bilgilendirmeye göre uygulama aracılığı ile ekranlar yapılandırılabilecek, oyun performansı optimum seviyeye getirilebilecek ve çeşitli yazılım güncellemeleri (Nvidia sürücüleri ve DLSS gibi teknolojiler için) yönetilebilecektir. Nvidia uygulaması kapsamında oyundan çıkmadan sıcaklık ve kare hızı gibi ayar seçeneklerine kolaylıkla erişebilmeyi sağlayan oyun içi performans katmanını da kullanıma sunmuştur.

Nvidia’nın yeni güncelleme ile ilgili gerçekleştirdiği açıklamaya göre GeForce 551.61 sürücüsü Ray Tracing ve DLSS gibi yeni nesil teknolojileri kullanan bazı oyunlar için optimizasyon imkanı da sunmakta. Bununla birlikte Nvidia, web tarayıcıları, Rainbow Six Siege ve Adobe Substance 3D gibi uygulamalarda yaşanan sorunların da bertaraf edildiğini deklare etti.