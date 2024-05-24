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Apple OLED ekran teknolojisinin kullanımını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda marka, Samsung Display’in ürettiği ekranları kendi cihazlarında kullanacak; iPad Mini de bunlardan biri. Apple’ın geliştirme aşamasında olduğu OLED ekranlı Apple iPad Mini tablet çıkış tarihi de belli oldu. Ayrıntılar içeriğimizde…

OLED Ekranlı Apple iPad Mini Tablet Çıkış Tarihi Belli Oldu

Apple’ın son dönemde iPad Mini ve iPad Air üzerinde çalıştığı bilinmekte. Marka daha önce iPad Pro’da kullandığı OLED panel teknolojisini, daha uygun fiyatlı ve dolayısıyla daha erişilebilir tabletleri olan iPad Mini ve iPad Air tabletlerinde de kullanmaya karar verdi. Bu kapsamda Samsung Display iPad Mini tableti için OLED panel geliştirme çalışmalarına başladı bile.

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Samsung Display’in 2025 yılı son ayarında söz konusu OLED panellerin seri üretimine başlayacağı medyaya yansıyan sızıntılar arasında. Aslında bu bilgi bize iPad Mini’nin çıkış tarihi konusunda da bir fikir veriyor. iPad Mini tabletin 2026’nın başlarında piyasaya çıkacağı düşünülmekte. Bununla birlikte Apple’ın söz konusu tablet için OLED ekranları Samsung’dan alacak olması, diğer tablet modellerinde de yine Samsung teknolojisini görebileceğimiz anlamına geliyor.

Samsung OLED panel alanında Apple’ın tedarikçisi olabilir. Samsung kalitesi ile geliştirilen OLED paneller Applel tabletlerin daha parlak renkler, yüksek enerji verimliliği sunmasını sağlayarak kullanıcı deneyimini artıracak. Canlı renkler, yüksek parlaklık gibi artı yönleri olan bu paneller, diğer panellere kıyasla daha hafif ve ince olduğu için iPad Mini’lerin daha ergonomik olmasını sağlayacak.

Samsung Apple’a OLED Panel Üretecek

iPad Mini’lerin 2026’nın başlarında piyasaya çıkabileceğini yukarda aktarmıştık. Bununla birlikte 2026 yılında Apple’ın farklı teknolojileri de piyasaya sürülebilir. Bu kapsamda iPad Air’de de OLED panel güncellemesi gelebilir. Hali hazırda piyasada bulunan iPad Air modelleri LCD panele sahip; 2026 yılında piyasaya sürülecekler ise 10,9 inç büyüklüğünde OLED ekrana sahip olabilir. Bunun yanı sıra 2027 yılında ise 12,9 inç büyüklüğünde OLED panelli yeni iPad Air piyasaya sürülebilir.

Apple kısa bir zaman önce iPad Pro modellerini promotion ve OLED teknolojisi ile lanse etmişti. 11 inç ve 12,9 inç büyüklüğünde OLED panele sahip olan bu cihazlar, markanın OLED teknolojisine bir geçişi olarak tanımlanmakta. Bunların yanı sıra Apple’ın 2024 yılı bitmeden iPad Mini geçiş sürümünü pazara çıkarması ve hali hazırda bulunan modellerde meydana gelen kayma sorununu çözmesi beklenmekte.