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Teknoloji Haberleri

OnePlus 11 Sahipleri İçin Yeni Güncelleme Geldi

Fatih Kuruçay Fatih Kuruçay
22 Şubat 2024
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OnePlus 11 Sahipleri İçin Yeni Güncelleme Geldi

OnePlus 11’iniz varsa, şirket öncelikle düzeltmelere ve iyileştirmelere odaklanan bir güncelleme yayınlamaya başladığından iyi haberler geliyor. OnePlus, OnePlus 11 kullanıcılarına yeni bir güncelleme sunuyor. Gizmochina, OxygenOS 14.0.0.501’in şu anda Avrupa, ABD, Hindistan ve diğer küresel pazarlarda kullanıma sunulduğunu bildirdi. Şubat 2024’teki en son Android güvenlik yamasını içeren bu güncelleme, cihazınızın güvenliğini ve genel performansını artırmayı amaçlıyor.

OnePlus 11 Sahipleri İçin Yeni Güncelleme Geldi

OnePlus 11 yeni ve önemli güncelleme aldı

Güncelleme çeşitli alanlarda iyileştirmeler getiriyor: Gelişmiş koruma için en son güvenlik yamasını içeriyor, genel sistem kararlılığını ve performansını artırıyor, uygulama çökme sorunlarını gideriyor, belirli durumlarda NFC erişim kartı işlevselliğini düzeltiyor ve hava durumu ayrıntılarının ve fotoğraf albümlerinin görüntülenmesini iyileştiriyor.

Son düzeltme, varsayılan fotoğraf uygulamasında albümleri açarken fotoğrafların görünmemesine neden olan fotoğrafla ilgili bir sorunu giderir. Bu kesinlikle önemli bir sorun, bu yüzden OnePlus’ın bu sorunu çözdüğünü görmek güzeldir.

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