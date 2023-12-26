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OnePlus 12R Amiral Gemisi Model Bütçe Dostu Olarak Geliyor

OnePlus 12R, bütçe dostu ve güçlü özellikleriyle öne çıkıyor. 6.7 inç AMOLED ekran, Snapdragon 8 Gen 2 işlemci, üçlü kamera sistemi ve 100W şarj desteği gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Fatih Kuruçay

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OnePlus 12R Amiral Gemisi Model Bütçe Dostu Olarak Geliyor

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OnePlus, uzun süredir beklenen 12R modeli için geri sayıma geçti. Ishan Agarwal’ın sektördeki güvenilir sızıntılarına göre, OnePlus 12R, bütçe dostu bir seçenek olacak ve amiral gemisi özellikleri sunuyor. Telefon, mavi ve siyah renk seçenekleri ile birlikte gelecek; ayrıca daha önceki sızıntılara dayanarak beyaz bir versiyonun da olacağı tahmin ediliyor.

oneplus-12r-amiral-gemisi-model-butce-dostu-olarak-geliyor

OnePlus 12R modeli 4 Ocak’ta geliyor

OnePlus 12R, 4 Ocak’ta Çin’de piyasaya sürülecek olan OnePlus Ace 3’ün global versiyonu olarak gelebilir. Cihaz, 6.7 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekrana sahip oluyor. Ekran, 3000 nit tepe parlaklık sunarak etkileyici bir görüntü deneyimi vaat ediyor.

Akıllı telefonda güçlü bir performans sunmak adına Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemci kullanılıyor. Bu işlemci, 4 nm mimariyle üretilmiş olup, 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715, 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerini içeriyor ve Adreno grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

oneplus-12r-amiral-gemisi-model-butce-dostu-olarak-geliyor

OnePlus 12R’ın kamerası da dikkat çekici duruyor. Telefon, arkada 50 Megapiksel OIS destekli IMX890 ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 32 Megapiksel telefoto sensörden oluşan üçlü bir kamera kurulumuna sahiptir. Ön tarafta ise 16 Megapiksel bir selfie kamerası bulunuyor.

oneplus-12r-amiral-gemisi-model-butce-dostu-olarak-geliyor

Cihaz, hızlı şarj özelliğine sahip büyük bir batarya ile geliyor. 100W kablolu şarjı destekleyen 5.500 mAh’lik batarya, uzun ömürlü bir kullanım vadeder. OnePlus 12R, bütçe dostu olmasının yanı sıra güçlü performansı ve etkileyici kamera sistemleriyle dikkat çekiyor.

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Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

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