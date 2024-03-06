OnePlus 13’te Tasarım Devrimi Gerçekleşiyor

OnePlus 12’nin küresel lansmanından yeni çıkan OnePlus’ın en son amiral gemisi cihazı, 2024 premium akıllı telefon modelinden bekleyebileceğiniz tüm özellikleri bir araya getiriyor: şık bir tasarım, göz kamaştırıcı derecede parlak bir ekran ve büyük bir pil. OnePlus 12 bu harika özelliklere sahip olmasına rağmen selefi OnePlus 11’in tasarımına sadık kalıyor. Elbette yeni ve parlak bir renk seçeneği ve birkaç tasarım değişikliği var ancak genel görünüm önceki yıla göre değişmeden kalıyor. Şimdi yeni bir sızıntı, OnePlus 13’ün geleneği bozabileceğini, mevcut tasarımı terk edip yeni bir kamera düzeniyle piyasaya sürebileceğini gösteriyor.

OnePlus 13 ile gelenek bozuluyor

OnePlusClub tarafından X’te paylaşılan bir görsele göre, OnePlus bir tasarım değişikliğine hazırlanıyor olabilir. Tipster, yeni nesil OnePlus 13’ün, en iyi OnePlus telefonlarında gördüğümüz olağan menteşe tarzı kamera modülüne veda ettiğini iddia ediyor. Renderda da görüldüğü gibi, muhtemelen başka bir dairesel tasarım görmeyeceğiz. Bunun yerine OnePlus, orta sensörün en belirgin olduğu dikey olarak hizalanmış üçlü kamera kurulumunu tercih edebilir.