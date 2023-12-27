OnePlus Ace 3 4 Ocak’ta Tanıtılıyor

OnePlus’ın uygun fiyatlı amiral gemisi serisi olan Ace serisi, yeni bir modelle güncellenecek. OnePlus Ace 3’ün 4 Ocak’ta tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefon, Geekbench testinde performansını gösterdi. Tek çekirdekli testlerde 1.559, çok çekirdekli testlerde ise 5.044 puan elde etti. Bu sonuçlar, cihazın bazı özelliklerini ortaya koyuyor.

OnePlus Ace 3 performans testinde görüldü

OnePlus Çin Başkanı Li Jie Louis, OnePlus Ace 3 modelinin yeni bir renk seçeneğiyle geleceğini duyurdu. Şu anda bu renk opsiyonu hakkında detaylı bilgi verilmese de, söylentilere göre pembe renk seçeneği bulunabilir. Ayrıca, akıllı telefonun kamera adasında OnePlus 12’de görülen saat tarzı tırtıklı oymalara sahip olacağı söyleniyor.

Cihazın kamerası, 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro sensörden oluşan üçlü bir kuruluma sahip oluyor. Ön tarafta ise 16 MP selfie kamerası bulunacak. Bu özellikler, OnePlus Ace 3’ün fotoğraf çekme yetenekleri konusunda beklentilere cevap vereceğini gösteriyor.