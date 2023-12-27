Ana SayfaTeknoloji HaberleriOnePlus Ace 3 4 Ocak'ta Tanıtılıyor

OnePlus Ace 3 4 Ocak’ta Tanıtılıyor

OnePlus'ın uygun fiyatlı amiral gemisi serisi Ace'in yeni üyesi OnePlus Ace 3, Geekbench testlerinde gösterdiği etkileyici performansı ve çarpıcı yeni renk seçeneğiyle dikkat çekiyor.

Fatih Kuruçay

-

Okuma Süresi: Less than 1 dk.
7
OnePlus Ace 3 4 Ocak'ta Tanıtılıyor

Dodge Challenger Fabrikadan Veda Etti

Otomotiv dünyasının sevilen efsanevi modeli Dodge Challenger, geçtiğimiz cuma günü itibariyle üretimine son vererek bir...

OnePlus’ın uygun fiyatlı amiral gemisi serisi olan Ace serisi, yeni bir modelle güncellenecek. OnePlus Ace 3’ün 4 Ocak’ta tanıtılması bekleniyor. Akıllı telefon, Geekbench testinde performansını gösterdi. Tek çekirdekli testlerde 1.559, çok çekirdekli testlerde ise 5.044 puan elde etti. Bu sonuçlar, cihazın bazı özelliklerini ortaya koyuyor.

oneplus-ace-3-4-ocakta-tanitiliyor

OnePlus Ace 3 performans testinde görüldü

OnePlus Çin Başkanı Li Jie Louis, OnePlus Ace 3 modelinin yeni bir renk seçeneğiyle geleceğini duyurdu. Şu anda bu renk opsiyonu hakkında detaylı bilgi verilmese de, söylentilere göre pembe renk seçeneği bulunabilir. Ayrıca, akıllı telefonun kamera adasında OnePlus 12’de görülen saat tarzı tırtıklı oymalara sahip olacağı söyleniyor.

OnePlus Ace 3 4 Ocak'ta Tanıtılıyor

Cihazın kamerası, 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro sensörden oluşan üçlü bir kuruluma sahip oluyor. Ön tarafta ise 16 MP selfie kamerası bulunacak. Bu özellikler, OnePlus Ace 3’ün fotoğraf çekme yetenekleri konusunda beklentilere cevap vereceğini gösteriyor.

Epic Games Store Human Resource Machine’i Ücretsiz Veriyor!

Epic Games'in 17 oyunu ücretsiz vereceği yılbaşı kampanyası devam ediyor. Kullanıcılarına avantajlı kampanyalar sunan Epic Games Store şimdi de...
Önceki İçerik
Epic Games Store Human Resource Machine’i Ücretsiz Veriyor!
Sonraki İçerik
AR / VR Oyunlar için Ayakla Kontrol Edilebilen Cihaz Sony’den Geliyor
Fatih Kuruçay
Fatih Kuruçay
Selamlar ben Fatih Kuruçay. Pamukkale Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. Bu üniversiteden 2022 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak görev aldım. Oyun sektörü ve teknoloji alanında tecrübe sahibiyim.

Copyright @ Cepkolik.com 2021