Ana Sayfa » Teknoloji Haberleri OnePlus Ace 3V Qualcomm’un Yeni Yonga Seti İle Birlikte Tanıtılıyor Teknoloji Haberleri OnePlus Ace 3V Qualcomm’un Yeni Yonga Seti İle Birlikte Tanıtılıyor Fatih Kuruçay 0 Görüntüleme

OnePlus Ace 3V adı birkaç haftadır manşetlerde yer alıyor. Orta seviye telefonun ilk olarak Çin’de Qualcomm’un duyurulmamış Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisine sahip ilk akıllı telefon olarak tanıtılması bekleniyor. Qualcomm’un yeni orta sınıf yonga setini 18 Mart’ta tanıtacağını zaten duyurduğunu göz önüne alırsak, OnePlus Ace 3V’nin de aynı tarihlerde tanıtılacağını tahmin etmek hiç de zor değildir.

OnePlus Ace 3V bu ay geliyor

Üstelik OnePlus Çin Başkanı Li Jie Louis, Weibo’da OnePlus Ace 3V’nin bu ay tanıtılacağını doğruladı. Louis, OnePlus Ace 3V için bir lansman tarihinden bahsetmemiş olsa da, şirketin sadece birkaç gün içinde telefonun tam olarak ne zaman ortaya çıkmasını beklememiz gerektiğini açıklayacağını varsaymak yanlış olmaz. Yaklaşan OnePlus Ace 3V yalnızca Çin’de satışa sunulacak, ancak akıllı telefon daha sonra diğer ülkelerde farklı bir isimle piyasaya sürülebilir.