OnePlus Buds Pro 2 Tanıtıldı

OnePlus, bugün erken saatlerde Çin’de büyük bir etkinlik düzenledi ve burada OnePlus 11‘in tanıtıldığını zaten biliyoruz, ancak etkinlikteki tek yeni ürün bu değildi. Ayrıca gelişmiş gürültü önleme, Dolby Atmos uzamsal ses ve Dynaudio tarafından ses ayarı sağlayan OnePlus Buds Pro 2 kablosuz kulaklıklar da tanıtılan ürünler arasında yer aldı.

Buds Pro 2, geçen yılki Buds Pro’nun yerine geliyor ve kulaklıklarda iki tonlu kaplama ve mat bir şarj kutusu ile aynı benzer tasarım hatlarını paylaşıyor. Kulaklıklar, aynı 11 mm dinamik sürücüleri ve 6 mm düzlemsel diyafram sürücülerini bu modelde de kullanıyor. Kulaklıklar Bluetooth 5.3‘ü destekler ve ANC’leri 48db’ye kadar dış gürültüyü engeller. Ayrıca optimum ses alma ve gürültü önleme için her kulaklıkta üç mikrofon bulunur.

Buds Pro 2 piyasaya sürüldüğünde AAC, SBC ve LC3 kodeklerini desteklerken, Bluetooth üzerinden yüksek çözünürlüklü ses akışı için LHDC 5.0 ses kodek desteği gelecekteki bir yazılım güncellemesiyle birlikte geliyor. Oyun oynamak için 54 ms düşük gecikme modu ve ColorOS 11 cihazları için duruş ve servikal omurga basıncı izleme gibi bazı zarif özellikler yer alıyor. Yeni Oppo ve OnePlus cihazları ayrıca ikili bağlantıyı ve cihazlar arasında kolay geçişi destekleyecektir.

OnePlus, Buds Pro 2’nin ANC kapalıyken şarj kutusuyla 39 saate kadar dayanabileceğini iddia ediyor. Kılıf, herhangi bir Qi şarj cihazıyla kablosuz olarak veya USB-C ile kablolu olarak şarj edilebilir.

OnePlus Buds Pro 2, siyah ve yeşil renklerde gelir ve Çin’de 899 CNY (yaklaşık 130 $) fiyatla satılacak. Buradaki satışlar 9 Ocak’ta başlarken, uluslararası fiyatlandırma ve bulunabilirlik ayrıntıları 7 Şubat’ta açıklanacak.