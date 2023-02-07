OnePlus Buds Pro 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

OnePlus, bugün küresel bir lansman etkinliğinde birden fazla ürününü tanıttı. 2021 yılında piyasaya sürülen Buds Pro’nun üst versiyonu olan OnePlus Buds Pro 2‘yi piyasaya sürdüklerini açıkladılar. Lansman etkinliğiyle tanıtılan OnePlus Buds Pro 2, her ne kadar Buds Pro ile benzerlik gösterse de bizlere yeni özellikler sunuyor. Gelin, hep birlikte kutunun içinde bizi neler bekliyor bir göz atalım.

OnePlus Buds Pro 2

OnePlus Buds Pro 2, görünümü itibariyle ve silikon kulaklık uçlarıyla bir önceki versiyonunu andırıyor. Gövdesinde parlak bir kaplama ve üst tarafında ise mat bir kaplamaya sahip olduğu görüyoruz. Bu çift aşamalı tasarım oldukça hoş görünüyor. Diğer tüm üst düzey TWS ürünlerinde olduğu gibi, yeni Buds Pro 2 de akıllı Aktif Gürültü Engelleme özelliği ve IP55 suya dayanıklılık sertifikasına sahip bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ayrıca gelişmiş kulak kanalı algılama özelliği de var.

Ses tarafında ise OnePlus Bud Pro 2, 11 mm ve 6 mm boyutlarında çift sürücü ile donatılmış. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi çevredeki gürültüyü ortadan kaldırmak için 48dB’ye kadar aktif gürültü engelleme özelliği (ANC) bizlere sunuluyor.

Ayrıca, kulaklıkları çıkarmak zorunda kalmadan çevrenin farkına varmak için bir şeffaflık modu bulunuyor. OnePlus Buds Pro 2, oyun severlerin beğenisine sunulacak LHDC 5.0 ses kodekini ve 54 ms kadar düşük gecikmeyi destekliyor.

OnePlus Buds Pro 2, kaliteli surround ses deneyimi için 360 derecelik mekansal sese de sahip. Kablosuz TWS kulaklıklar, The Dark Knight Trilogy, Dune, Top Gun: Maverick ve daha fazlası gibi popüler filmlerde çalışmış bir Hollywood müzik bestecisi olan Hans Zimmer tarafından ayarlanan Master EQ (Equalizer) özelliğini de vaat ediyor.

Soundscape adı verilen ana EQ ayarı, varsayılan ayardan daha az düşük frekansa ve daha parlak ve daha geniş bir ses alanına sahip olduğu için son derece çarpıcı. OnePlus markasından edindiğimiz bilgilere göre Master EQ, bizlere aksiyon filmini izlerken adeta yaşattırıyormuşçasına sesleri yansıtacağını, film akışı esnasında ki müziklerin üst düzey bir seviyede tadını çıkarabileceğimizi ifade ediyor.

Toparlamak gerekirse OnePlus Buds Pro 2, Bluetooth 5.2 hızlı bağlantı özelliğine sahip ve aynı anda iki cihaza bağlanabilir bir şekilde kullanım deneyimi sunuyor. Zarif dikdörtgen şeklindeki saklama ve şarj kutusu ile toplam 39 saatlik pil ömrü vaat ediyor.

Kulaklıkların, Aktif Gürültü Önleme özelliği (ANC) devre dışı bırakıldığında 9 saate kadar, özellik etkinleştirildiğinde ise 6 saate kadar kullanım sağladığı söyleniyor. Ses cihazı kablolu ve kablosuz şarjı destekliyor.

OnePlus Buds Pro 2, 179 dolar fiyatla satışa çıkacak. Ayrıca kulaklıklarda yeşil ve siyah olmak üzere iki renk yer alıyor.