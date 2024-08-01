OnePlus Buds Pro 3 muhteşem özellikleriyle geliyor. OnePlus, son dönemde çıkardığı kulaklık modelleri ile kullanıcıları oldukça şaşırtıyor. Cihazlar hem tasarım hem de performans bakımından son derece iyi niteliklere sahip. OnePlus Buds 3 ve ardından gelen OnePlus Nord Buds Pro 3 piyasada büyük ses getirdi ve OnePlus Buds Pro 3 de heyecanla beklenmekte. Henüz resmi lansmanı yapılmadı ancak Buds Pro 3’ün pek çok özelliği ortaya çıktı. İşte kulaklığın tasarım ve teknik özellikleriyle ilgili ortaya çıkanlar…

OnePlus Buds Pro 3 Muhteşem Özellikleriyle Geliyor!

Hem şık tasarımı hem de üstün nitelikleri ile gelen OnePlus Buds Pro 3’ün öncelikle teknik özelliklerine bakalım. Buds Pro 3 modeli bir alt sürümünden daha uzun pil ömrü ile geliyor. Oneplus Buds Pro 3, 43 saatlik bir pil süresi sunmakta. Hızlı şarj desteği ile gelen cihaz yalnızca 10 dakikalık bir şarjla, 5 saatlik müzik keyfi yaşatabiliyor. IP55 sertifikası ile gelen Buds Pro 3; ter, su, toz ve yağmura dayanıklı bir yapıya sahip. Bluetooth 5.4 bağlantısına sahip olan kulaklık 94 ms’lik ultra düşük gecikmeli ses sunmakta.

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Çift sürücü kurulumu ile gelecek olan OnePlus Buds Pro 3 stereo kalitesinde derinlik ve netlik sunacak. Ayrıca 50 dB’lik gürültü engelleme özelliğine de sahip olacak. Çevreye uyarlanabilir, gelişmiş gürültü engelleme özelliği sayesinde konuşmalar selefinden iki kat daha net bir şekilde duyulacak. Çift bant sistemine sahip olan kulaklık aynı anda iki farklı cihaza bağlanabilecek.

Gelişmiş özelliklere sahip olan OnePlus Buds Pro 3’ün en önemli özelliklerinden biri de Dynaudio EQ özelliği denilebilir. Bu özellik sayesinde farklı müzik türlerine özel ses imzaları olacak ve bu da muhteşem bir müzik keyfi demek. OnePlus Buds Pro 3 tasarım konusunda da üst seviye niteliklere sahip.

43 Saatlik Pil Süresi, 10 Dakikalık Şarjla 5 Saat Müzik Keyfi

OnePlus Buds Pro 3 kasa tasarımı bakımından Nord Buds 3 Pro ile benziyor denilebilir. Dikey olarak açılan kasanın ön tarafında deri kaplama, alt kısmında Type-C portu ve sağ kısımda ise eşleştirme butonu bulunmakta. İki renk opsiyonu ile gelen cihaz siyah (midnight opus) ve altın – gümüş karışımı bir renk (lunar radiance) sunmakta.

Kulaklığın sap kısımları parlak bir yapıya sahipken yüzeyi ise mat olarak tasarlanmış ve bu sayede hoş bir görünüm elde edilmiş. Kulaklıkların üzerinde L – R gravürleri yer almakta. OnePlus Buds Pro 3 bilindiği üzere kulak içi kulaklık modeli ve rüzgar korumalı saplara sahip. 61 gr ağırlığında olan cihazın boyutları ise 6.5 x 5.2 x 2.6 cm.