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OnePlus 16 Temmuz’da Summer Launch etkinliği düzenleyerek OnePlus Nord 4 telefonu ve Oneplus Pad 2 tableti gibi cihazlarının tanıtımını yapacak. Yapay zeka teknolojisi ile donatılmış olan bu cihazların piyasada büyük yankı uyandırması bekleniyor. Tanıtımdan önce OnePlus Nord 4 ile Pad 2 yapay zeka özelliklerini açıkladı. İşte OnePlus yapay zeka özellikleri…

OnePlus Nord 4 ile Pad 2 Yapay Zeka Özelliklerini Açıkladı

OnePlus 16 Temmuz’da İtalya’da düzenleyeceği Summer Launch organizasyonu ile bazı teknolojik cihazlar ile yapay zeka teknolojisini de tanıtacak. Markanın tanıtımını en çok beklediği cihazlar arasında OnePlus Nord 4 ve Pad 2’nin yapay zeka yeteneklerinden bazılarını marka tanıtımdan önce açıkladı.

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Akıllı telefon piyasasında büyük bir pazar payına sahip olan OnePlus etkinlikten önce bazı yapay zeka niteliklerini duyurdu. Lansmanda detaylı olarak ele alınacak özelliklerden bazıları; yaratıcılık, iyileştirme ve üretkenlik olarak belirtilebilir. One Plus Nord 4 telefonunda ve Pad 2 tabletinde bulunacak bu nitelikler cihazlara olan ilgiyi artıracak.

Fotoğrafçılık alanında yapay zeka daha çok yaratıcılık, günlük kullanımda iyileştirme ve yazı ve konuşma kısmında ise üretkenlik özellikleri ön plana çıkacak. Özellikle fotoğraf alanında OnePlus yapay zekası muhteşem yeteneklere sahip. Bu kapsamda AI Eraser ve Smart Cutout ön plana çıkıyor. Bu özellikler ile görseldeki istenmeyen kısımlar temizlenebiliyor. Bunların dışında fotoğrafta bulunan yüzler de yapay zeka ile düzenlenebilmekte.

OnePlus’ın bahse konu cihazlarında yer alan yapay zeka teknolojisinin bir diğer yeteneği ise üretkenlik. Bu kapsamda AI, uygulama ya da Web sitelerdeki metinleri özetleyerek seslendirebilecek. Bunların yanı sıra uzun metinleri kısaltmanın yanı sıra AI, uzun konuşmaları da kısaltma yeteneğine sahip olarak gelecek. Peki OnePlus AI hangi cihazlarda kullanılabilecek, bakalım…

OnePlus AI Hangi Cihazlarda Kullanılacak?

OnePlus’ın bu muhteşem yapay zeka teknolojisi OxygenOS 14 işletim sisteminin kullanıldığı cihazlarda yer alabilecek. Bununla birlikte söz konusu AI teknolojisi işlemci, batarya, RAM ve depolama alanı performanslarını artırabilecek. Çağımızı en ileri teknolojilerinden olan yapay zeka teknolojisi artık pek çok alanda karşımıza çıkıyor ve OnePlus da AI teknolojisini yeni cihazlarına oldukça iyi bir şekilde entegre etmiş durumda.

OnePlus Summer Launch Etkinliğinde Neler Tanıtacak

OnePlus’ın Summer Launch etkinliği markanın Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak; ilgilenenler etkinliği buradan izleyebilir. Söz konusu etkinlik kapsamında yukarıda bahsettiğimiz cihazların ve AI teknolojisinin yanı sıra OnePlus kulaklık Nord Buds 3 ve akıllı saat Watch 2R cihazları da tanıtılacak.

OnePlus AI Teknolojisi Yetenekleri Nelerdir

Summer Launch organizasyonunda tanıtılacak yapay zeka teknolojisinin bazı yetenekleri kısaca aşağıdaki gibi listelenebilir: