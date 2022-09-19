Ana SayfaTeknoloji HaberleriOnePlus, Nord akıllı saati ile ilgili teaser paylaştı

OnePlus, Nord akıllı saati ile ilgili teaser paylaştı

Ahmet Ekinler

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
OnePlus, Nord akıllı saati ile ilgili teaser paylaştı

Dolap Benzeri Uygulamalar!

Günümüzde birden çok dijital platformlar bulunmakta bu platformlardan para kazanmanız oldukça kolay ve mümkün bu...

OnePlus Hindistan, yaklaşmakta olan Nord akıllı saatinin tanıtımını yapmaya başladı.

Basitçe Nord Watch olarak adlandırılan cihaz, kare şeklinde bir ekran, kavisli gövde, belirgin çıkıntılar ve bir taç gibi görünen bir düğmesi ile standart bir saat tasarımına sahip görünüyor. Kayış tasarımı, saatin gri görünümüne uyan siyah renkte gösterilen basit bir silikon kayıştır.

Bunun gerçek bir akıllı saat mi yoksa geliştirilmiş bir akıllı bileklik mi olacağına gelince, görülmeye devam ediyor. OnePlus, sunulan herhangi bir akıllı işlevsellik olmamasına rağmen mevcut OnePlus Watch‘ını tanımlamak için “akıllı saat” terimini kullanmaya devam ediyor, bu nedenle Nord Watch ile benzer bir durum olabilir. Ancak bir Nord cihazı olarak, önemli ölçüde daha ucuz olmalıdır.

Şu anda daha fazla ayrıntı mevcut değil, mevcut durum sadece “Yakında geliyor”. Lansman muhtemelen bu ayın sonunda veya Ekim başında gerçekleşecek ve önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla ayrıntı açıklanacak.

-- Reklam --

2023 Land Rover Range Rover Sport özellikleri ve fiyatı

“Spor” tanımı hangi noktada “daha ​​küçük” ile eşanlamlı hale geldi? 2023 Land Rover Range Rover Sport ne küçük, ne...
Önceki İçerik10 elektrikli otomobilin menzili, pilleri bitene kadar test edildi
Sonraki İçerik2023 Mercedes-AMG C63, 21 Eylül’deki İlk Çıkışından Önce Tanıtıldı
KaynakGsmarena

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Haber bültenimize abone ol

En son haberler, teklifler ve özel duyurulardan haberdar olmak için.

Copyright @ Cepkolik.com 2022 | Tüm hakları saklıdır.