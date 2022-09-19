OnePlus, Nord akıllı saati ile ilgili teaser paylaştı

OnePlus Hindistan, yaklaşmakta olan Nord akıllı saatinin tanıtımını yapmaya başladı.

Basitçe Nord Watch olarak adlandırılan cihaz, kare şeklinde bir ekran, kavisli gövde, belirgin çıkıntılar ve bir taç gibi görünen bir düğmesi ile standart bir saat tasarımına sahip görünüyor. Kayış tasarımı, saatin gri görünümüne uyan siyah renkte gösterilen basit bir silikon kayıştır.

Bunun gerçek bir akıllı saat mi yoksa geliştirilmiş bir akıllı bileklik mi olacağına gelince, görülmeye devam ediyor. OnePlus, sunulan herhangi bir akıllı işlevsellik olmamasına rağmen mevcut OnePlus Watch‘ını tanımlamak için “akıllı saat” terimini kullanmaya devam ediyor, bu nedenle Nord Watch ile benzer bir durum olabilir. Ancak bir Nord cihazı olarak, önemli ölçüde daha ucuz olmalıdır.

Şu anda daha fazla ayrıntı mevcut değil, mevcut durum sadece “Yakında geliyor”. Lansman muhtemelen bu ayın sonunda veya Ekim başında gerçekleşecek ve önümüzdeki birkaç hafta içinde daha fazla ayrıntı açıklanacak.