OnePlus Nord Klavyenin Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı!

OnePlus’ın, OnePlus 11 5G ile birlikte ilk klavyesini Şubat ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. Keychron ile işbirliği içinde geliştirilen klavye, diğer şirketlerle işbirlikleri yoluyla geliştirilen ürünleri içeren “OnePlus Featuring” serisinin bir parçası olacak. Klavyenin tasarımı bugün gün yüzüne çıktı.

Klavyenin sağ üst tarafında ses seviyesini ayarlamak veya medya oynatmada gezinmek için kullanılabilen bir döner kodlayıcı düğmesi bulunacak ve sağ tarafta özel sayısal tuşlar olmayacak.

OnePlus Nord Klavye’nin göze çarpan özelliklerinden biri, Windows ve Mac dahil olmak üzere birden çok işletim sistemiyle uyumlu olması diyebiliriz. Bu, kullanıcıların uyumluluk sorunları hakkında endişelenmeden farklı cihazlar ve platformlar arasında kolayca geçiş yapabilecekleri anlamına geliyor.

Klavye ayrıca Bluetooth 5.2‘yi de destekleyecek ve uyumlu cihazlarla istikrarlı ve güvenilir bir bağlantıya izin verecek. Buna ek olarak, klavyede hem USB Type-C hem de USB Type-A bağlantı noktaları bulunacak ve bu da çeşitli aygıtlara ve çevre birimlerine bağlanmayı kolaylaştıracak.

OnePlus Nord Klavye, kullanıcının tercihine göre hem kablolu hem de kablosuz modda kullanım seçeneğine de sahip olacak. Bu, kullanıcıların kablosuz bağlantının rahatlığı ile daha yüksek veri aktarım hızları ve kablolu bağlantının daha düşük gecikme süresi arasında seçim yapabilecekleri anlamına geliyor.