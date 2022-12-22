Ana SayfaTeknoloji HaberleriOnePlus Nord Klavyenin Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı!

OnePlus Nord Klavyenin Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı!

OnePlus Nord Klavye, kullanıcının tercihine göre hem kablolu hem de kablosuz modda kullanım seçeneğine de sahip olacak. Bu, kullanıcıların kablosuz bağlantının rahatlığı ile daha yüksek veri aktarım hızları ve kablolu bağlantının daha düşük gecikme süresi arasında seçim yapabilecekleri anlamına geliyor.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
6
oneplus-nord-klavye

Honor 80 GT, Harika Bir Soğutma Özelliği Taşıyacak!

Honor'un yakında Çin pazarında yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmeyi planladığını zaten biliyoruz. Ancak şirket, resmi duyurusundan önce Honor...

OnePlus’ın, OnePlus 11 5G ile birlikte ilk klavyesini Şubat ayında piyasaya sürmesi bekleniyor. Keychron ile işbirliği içinde geliştirilen klavye, diğer şirketlerle işbirlikleri yoluyla geliştirilen ürünleri içeren “OnePlus Featuring” serisinin bir parçası olacak. Klavyenin tasarımı bugün gün yüzüne çıktı.

Klavyenin sağ üst tarafında ses seviyesini ayarlamak veya medya oynatmada gezinmek için kullanılabilen bir döner kodlayıcı düğmesi bulunacak ve sağ tarafta özel sayısal tuşlar olmayacak. 

OnePlus Nord Klavye’nin göze çarpan özelliklerinden biri, Windows ve Mac dahil olmak üzere birden çok işletim sistemiyle uyumlu olması diyebiliriz. Bu, kullanıcıların uyumluluk sorunları hakkında endişelenmeden farklı cihazlar ve platformlar arasında kolayca geçiş yapabilecekleri anlamına geliyor.

oneplus-nord-klavye

Klavye ayrıca Bluetooth 5.2‘yi de destekleyecek ve uyumlu cihazlarla istikrarlı ve güvenilir bir bağlantıya izin verecek. Buna ek olarak, klavyede hem USB Type-C hem de USB Type-A bağlantı noktaları bulunacak ve bu da çeşitli aygıtlara ve çevre birimlerine bağlanmayı kolaylaştıracak. 

OnePlus Nord Klavye, kullanıcının tercihine göre hem kablolu hem de kablosuz modda kullanım seçeneğine de sahip olacak. Bu, kullanıcıların kablosuz bağlantının rahatlığı ile daha yüksek veri aktarım hızları ve kablolu bağlantının daha düşük gecikme süresi arasında seçim yapabilecekleri anlamına geliyor.

-- Reklam --

WhatsApp’ta kendi kendini imha eden fotoğraf ve video nasıl gönderilir?

WhatsApp, mesajlaşma uygulamasını diğer sosyal uygulamalarla uyumlu hale getiren yeni bir özelliği kullanıma sundu: alıcının kendini yok etmeden önce...
Önceki İçerik
Güncel Kıbrıs iPhone Fiyatları
Sonraki İçerik
Honor 80 GT, Harika Bir Soğutma Özelliği Taşıyacak!

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021